SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Venta de viviendas nuevas en la RM cerró 2025 con un alza de 28% impulsada por subsidio a la tasa hipotecaria

    Durante el año pasado, los desistimientos de venta de redujeron lo que permitió un avance mayor en el mercado. Asimismo, el ejercicio terminó con un stock de viviendas que ronda las 68 mil unidades, alejándose del máximo histórico alcanzado en el tercer trimestre de 70 mil.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Venta de viviendas: Hacienda ingresará al Congreso medida para reducir los dividendos

    El último informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) respecto a la venta de viviendas, evidenció que el 2025 fue mejor que el 2024 para el mercado inmobiliario. Entre enero y diciembre se consolidó un total de 26.386 unidades vendidas brutas en la Región Metropolitana, equivalente a un alza de 10% versus el consolidado del año anterior.

    “El alza de las ventas se ha visto impulsada principalmente por el efecto de la ley de subsidio a la tasa que, desde junio de 2025, impactó de manera positiva en la venta de viviendas de menos de 4.000 UF. Con esta ley los dividendos mensuales caen en torno al 10%, lo que beneficia a muchas personas que están tomando la decisión de comprar una vivienda", explicó el presidente del gremio, Alfredo Echavarría.

    26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Además, la garantía FOGAES por sí misma permitió que las exigencias del pie cayeran de un 20% a un 10%, lo que naturalmente permite a familias que no tenían tanto ahorro acceder a la compra”, añadió.

    Cuando se observan las ventas netas, es decir, incluyendo los desistimientos de compra del periodo, el avance acumulado fue de 28% versus el 2024.

    Al respecto, Echavarría explica que “los desistimientos han caído considerablemente este año debido a una normalización de las condiciones financieras. En este sentido, muchas de las promesas firmadas entre 2021 y 2022 sobre viviendas que estaban en etapas iniciales de construcción fueron renunciadas en 2024, dado que enfrentaban condiciones crediticias muy distintas con respecto al momento en que firmaron las promesas. Esta situación se ha ido regulando durante 2025, debido a las mejores condiciones financieras de los últimos meses“.

    Pese a ello, la venta de viviendas acumula 4 años consecutivos en niveles inferiores al promedio histórico, de 30 mil viviendas. En concreto, este nivel corresponde a un 18% menos que los niveles observados entre 2010 y 2020.

    Al observar el detalle del último trimestre del año la venta bruta viviendas en Santiago mejoró un 17%, llegando a 7.440 unidades. Esta alza se explica tanto por el mejor desempeño del segmento de departamentos como se casas, que se incrementaron en un 15% y 32% respectivamente. Así la venta de departamentos llegó a 6.356 unidades, y la de casas a 1.084.

    Santiago 7 de marzo 2025. Fotografias referenciales de IPC. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Al descontar los desistimientos, las ventas aumentaron un 45% en el cuarto trimestre, versus el mismo periodo del 2024.

    El informe detalla que el segmento de precios que tuvo mejor desempeño fue el de las viviendas de menos de 4.000 UF, acorde con el subsidio a la tasa que sólo aplicaba para viviendas hasta dicho valor. En total, en el cuarto trimestre se vendieron 5.620 unidades de este tipo, lo que significó un incremento de 22%.

    En el trimestre las ventas se concentraron en viviendas terminadas o en terminaciones, concentrando el 67% de las transacciones de departamentos y un 69% de casas. Lo que coincide también con el foco del subsidio a la tasa impulsado durante el año. Las compras en blanco apenas concentraron un 15% y un 10% respectivamente.

    Avances en el stock

    Con la crisis del mercado, los distintos actores del mercado han enfatizado en los altos stock de entrega inmediata por la dificultad de vender. Por esto mismo, los desarrolladores han optado por detener los nuevos proyectos. Cada vez hay menos proyectos en desarrollo, y cada vez entrarán menos unidades al stock.

    De acuerdo al informe de la CChC, en el último cuarto del año ingresaron 3.655 unidades, lo que implicó un descenso de 14% versus el mismo periodo del 2024. Esto es un 30% menos que en el trimestre previo. “En comparación al promedio histórico previo a la pandemia, acumula un rezago de 59% (8.990 unidades por trimestre)”, asegura el informe.

    Con esto, el stock de viviendas siguió aumentando al compararlo con el cuarto trimestre del 2024, pero en menor proporción. Con un 1% más, la oferta llegó a 68 mil. Esto significó alejarse del récord histórico de 70 mil unidades disponibles del trimestre anterior.

    Desde la CChC estiman que la velocidad de ventas se posicionó en 27,5 meses para agotar la oferta disponible. Específicamente 29 meses para departamentos y 16 meses para casas.

    Las viviendas siguen subiendo de precio

    Respecto al valor de las viviendas, el informe muestra que en el trimestre móvil octubre-diciembre, el precio de todo tipo de inmuebles residenciales aumentó, de forma en que el promedio registró un alza anual de 6,8%. Esta alza fue más empujada por departamentos que por casas, puesto que el primer segmento subió un 8% mientras que las casas apenas un 2,5%.

    Echavarría explica que “desde hace cerca de 10 años y a pesar de la crisis, los costos han subido por diversos motivos, como el alza de precios materiales a raíz de la pandemia, la mayor cantidad de exigencias técnicas- normativas y el encarecimiento de la contratación, por nuevas regulaciones como la ley de 40 horas”.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioViviendasCasasDepartamentosCChCSubsidio a la tasaCréditos hipotecarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Lo más leído

    1.
    El lado A de Daniel Mas: Su historia empresarial

    El lado A de Daniel Mas: Su historia empresarial

    2.
    ¿Cuánto durará la “luna de miel” que tendrá Jorge Quiroz en Hacienda?

    ¿Cuánto durará la “luna de miel” que tendrá Jorge Quiroz en Hacienda?

    3.
    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    4.
    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur