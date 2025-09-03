Ventas de alimentos en supermercados siguen acelerándose

Las ventas de alimentos en supermercados siguieron acelerándose. De acuerdo al índice de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP), las ventas de alimentos en el canal supermercados subieron 1,1% en julio, anotando una expansión promedio en doce meses de 4,5 % real acumulada a dicho mes.

El informe destaca que todos los indicadores del sector muestran crecimientos leves pero constantes, reflejando una mejora en el comportamiento de consumo por parte de los hogares chilenos.

Destaca que, en particular, el rubro de bebidas, cervezas y licores registra por primera vez un crecimiento real, luego de 17 meses consecutivos con cifras negativas.

“Con todo, se espera que el canal supermercados mantenga un comportamiento positivo, con un crecimiento en torno al 2 % real hacia fin de año, principalmente impulsado por el buen desempeño del rubro alimentos”, señaló Gonzalo Cruz, gerente de AGIP.

Respecto del contexto macroeconómico y político, Cruz agregó que “en un tiempo de elecciones, las tendencias se van a ir corrigiendo a medida que se establezcan mayores certezas sobre los resultados esperados en la elección presidencial”.

Las ventas totales de supermercados acumulan una expansión promedio en doce meses de 2% real a julio.