    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Ventas de comida rápida. Imagen creada con IA.

    Las ventas reales de comida de servicio rápido en Chile registraron un crecimiento anual de 2,9% durante el cuarto trimestre de 2025, con lo que el sector cerró el año con un alza real de 3,0%, de acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

    El reporte indica que el desempeño del período refleja una expansión moderada de la industria, impulsada principalmente por un mayor número de transacciones y la apertura de nuevos locales, más que por un incremento en el gasto promedio por compra.

    Según el informe, el mercado muestra una mayor intensidad competitiva, debido a la proliferación de nuevos puntos de venta, lo que ha ampliado la cobertura territorial del sector, pero también ha generado cierta canibalización entre locales, afectando las ventas equivalentes.

    En ese contexto, el documento señala que el rubro avanza hacia “una fase de mayor madurez, con estrategias comerciales más intensivas en promociones y con márgenes más estrechos”.

    En términos mensuales, el cuarto trimestre mostró un comportamiento de más a menos: octubre registró un alza real anual de 5,8%, noviembre de 3,6% y diciembre no evidenció crecimiento.

    Ventas de comida rápida

    Sin embargo, al medir el desempeño en locales equivalentes (same store sales), el indicador evidenció una caída real anual de 2,7% en el cuarto trimestre, resultado que se explica en parte por el aumento de 7% anual en el número de locales, mientras que en el acumulado enero-diciembre la contracción fue de 0,9%.

    Diferencias entre regiones y la capital

    A nivel territorial, el informe muestra un desempeño más favorable en regiones. Las ventas reales de comida de servicio rápido crecieron 6,9% anual en el cuarto trimestre, apoyadas en parte por un aumento de 8% en el número de locales, lo que permitió cerrar el año con un avance de 10,7%.

    En contraste, en la Región Metropolitana las ventas registraron un incremento real anual de 0,3% en el cuarto trimestre, mientras que el año completo terminó con una baja de 1,8%.

    Durante el período analizado, las regiones representaron 41% del total de ventas, mientras que la Región Metropolitana concentró 59%, proporción similar a la observada en los trimestres previos.

    Predominio del canal presencial

    En cuanto a los canales de venta, el formato presencial continúa siendo el principal. Durante el cuarto trimestre de 2025, 75,9% de las ventas se realizaron de manera presencial, mientras que 6,7% correspondió a canales digitales propios y 17,4% a plataformas externas.

    El informe también señala que el peso del canal presencial es levemente mayor en regiones, donde alcanza 78,7% de las ventas, frente a 73,9% en la Región Metropolitana.

    Gasto promedio a la baja

    El consumo promedio por boleta alcanzó $8.208 en el cuarto trimestre, lo que representa una caída real de 2,7% respecto al mismo período de 2024 y una variación trimestral prácticamente nula (-0,1%).

    Ventas de comida rápida Getty Images/iStockphoto

    En la Región Metropolitana el gasto promedio fue de $8.290, con una baja anual de 3,3%, mientras que en regiones alcanzó $8.125, con una caída de 2,2%.

    En contraste, el número de boletas aumentó 7,9% anual, con un incremento de 9,9% en la Región Metropolitana y de 6,4% en regiones.

    Visión del sector

    El presidente de Achiga, Máximo Picallo, sostuvo que “los servicios de comida rápida continúan mostrando un crecimiento sostenido en el tiempo, lo que refleja la capacidad que tiene esta industria para seguir expandiéndose y consolidándose bajo este formato”.

    El dirigente agregó que, “incluso en un contexto donde la economía del país aún no logra retomar un ritmo de expansión más dinámico, este segmento ha demostrado una gran resiliencia y una importante capacidad de adaptación frente a los cambios en los hábitos de consumo”.

    Asimismo, afirmó que el desempeño del sector también refleja “una industria que ha sabido innovar en su propuesta de valor, ampliar su cobertura territorial y fortalecer sus estrategias comerciales”, destacando que la consolidación de formatos asociados a la rapidez, la conveniencia y la accesibilidad ha permitido que el segmento continúe expandiéndose dentro del sector gastronómico

