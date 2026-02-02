SUSCRÍBETE POR $1100
    Ventas de las agencias de viajes se incrementan en 2025, pese a la fuerte caída de diciembre

    El reporte de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo mostró que las ventas subieron casi un 5% versus el 2024, llegando a US$1.274 millones. Esto evidencia un año de "recuperación y crecimiento", pero que aún no logra superar las cifras de 2023.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Shutterstock

    La Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) recolectó las cifras al cierre del 2025 en base a información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) de las ventas de las agencias de viajes en Chile durante el año, mostrando mejores resultados de lo observado en el 2024. Las cifras evidencian que en el año hubo un incremento de 4,8% versus el periodo anterior.

    En el acumulado de los 12 meses, el 2025 cerró con ventas, que considera los vuelos domésticos como internacionales, de US$1.274 millones, superando al 2024 en cerca de US$57 millones, año en el que los ingresos percibidos cayeron un 11,4%. Pese a ello, la cifra registrada en 2025 no logra superar el 2023, cuando se alcanzaron ventas de US$1.374 millones, con un crecimiento de 22% en dicho año.

    “Si se observa este mismo resultado del 2025, con el periodo de inicio post pandemia, este crece un 13,1%, por lo que nos habla el 2025 más de recuperación y crecimiento, a pesar de los resultados mensuales”, menciona el informe adelantado a Pulso.

    Desde Achet relatan que particularmente en diciembre las ventas de las agencias disminuyeron con fuerza, al consolidar un 20,3% menos que en el mismo mes que el 2024. “Sin duda es un golpe este resultado, tras un auspicioso noviembre que creció entorno al 50%, impactado positivamente por los eventos de oferta online que se lanzan antes de la temporada”, afirma el gremio.

    La secretaria general de Achet, Lorena Arriagada explica que “la baja de diciembre responde, en parte, a factores estacionales y estadísticos, como el calendario de pagos del BSP (sistema centralizado de facturación y liquidación financiera entre aerolíneas y agencias de viajes), además de un escenario económico que ha sido desafiante durante todo el año. A esto se suma un crecimiento prácticamente plano del tráfico aéreo en 2025, lo que impacta directamente en el comportamiento de los viajes”.

    Durante el año, fue específicamente noviembre el mes en el que hubo la mayor alza, al incrementarse un 51,4% versus el mismo periodo del año pasado. También destaca el alza de agosto cuando hubo una expansión de casi un 40%, y el de marzo con un 11,4%. Todo esto, coincide con los eventos de ofertas realizados en Chile: el Travel Sale en marzo y agosto, y el Black Friday de finales de noviembre.

    Al observar el número de transacciones se observa que en el 2025 hubo un incremento de 7,2% pasando de 3,7 millones a 4 millones. En el último mes, estas disminuyeron un 20,8%.

    En Chile hay un total de 179 agencias acreditadas, lo que representa poco más de un 3% del total en América. En el año las ventas de Chile representaron un 4,1% del total en el continente. Los países más relevantes en América Latina son Brasil (23%), Argentina (10,6%) y Argentina (10,3%). Chile logra superar a Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, y Perú.

    Expectativas para el 2026

    “El año 2025 fue un año complejo, interna y externamente. Eso se reflejó, casi como un espejo, en cómo se fue comportando la industria del turismo y los viajes, internacional y doméstico. Hubo muchas variables que impactaron de manera disímil, entre las que se podrían citar: el 2025 como un año electoral, presidencial y parlamentarias; alto desempleo, lo cual frena gastos que pueden posponerse; regiones con baja inversión y, a nivel internacional, complejidades en los viajes hacia los Estados Unidos; cambios en los requisitos migratorios en varios países en Europa, entre otros aspectos. Por otra parte, hubo destinos latinoamericanos, tales como Brasil, Panamá, R. Dominicana, que fueron muy atractivos para el mercado nacional”, evaluó el gremio.

    “Vemos señales que invitan a un moderado optimismo. La mejora en la confianza del consumidor y la baja de la tasa de interés del Banco Central son elementos que pueden impulsar la demanda en los próximos meses. De cara a 2026, existe expectativa por una reactivación económica, aunque entendemos que será un proceso gradual”, dijo Arriagada.

    Achet es optimista respecto al cambio de gobierno, señalando que “las expectativas están positivas ante una nueva gestión gubernamental y las promesas de activar temas relevantes para la sociedad y economía del país (...) Con cada nuevo Gobierno comienza un nuevo ciclo. Como Achet, estamos disponibles para colaborar y aportar al desafío de retomar la senda del crecimiento, la confianza y el orden”.

    Finalmente apuntaron a que “como sector, debemos profundizar el trabajo integral: mejorar la conectividad, recuperar la seguridad ciudadana, promover las inversiones, recuperar los recursos para promoción internacional, implementar la ley SBAP, junto con potenciar la digitalización, la innovación sostenible y competitiva”.

