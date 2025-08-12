Víctimas de Sunflower presentan cuatro querellas por estafa y denuncian lavado de activos

Los exrepresentantes de Sunflower en Chile, plataforma de inversiones fundada en Singapur, siguen sumando denuncias por la millonaria estafa piramidal que se les atribuye. La semana pasada, 43 inversionistas presentaron cuatro querellas contra el exgerente general Jaime Mena, el empresario Zhiquiang Yang y la gerenta de negocios Sandra Muñoz.

Los afectados acusan a los ejecutivos de estafa, fraude informático, apropiación indebida, asociación ilícita y lavado de activos, además de otros posibles delitos que puedan surgir en la investigación. Solicitan que la fiscalía los formalice, que se les apliquen las penas más altas contempladas por la ley y que se les obligue a indemnizar los daños causados.

Entre los querellantes está Daniel Püschel, fundador de Trocken, empresa enfocada en medios de pago, quien aseguró que “en el período en que la plataforma Sunflower se encontraba operativa, realicé aportes por un total de US$12.338, siguiendo las instrucciones y modalidades establecidas por la empresa para sus inversionistas. En ningún momento logré retirar los dineros invertidos, quedando la totalidad de los fondos bajo el control de la compañía”.

Las 43 nuevas víctimas son asesoradas por el abogado penalista Ricardo Bravo Cornejo. Anteriormente en Pulso se había detallado que un grupo de 34 víctimas presentó una acción penal en contra de los ejecutivos chilenos y asiáticos.

Las víctimas también denunciaron que los representantes de Sunflower se presentaban como una plataforma segura y en proceso de regulación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Para acceder a la aplicación, les solicitaban una fotografía completa de su cédula de identidad y todos sus datos personales, bajo el argumento de cumplir con requisitos de seguridad y verificación.

Por su parte, el ingeniero comercial Jaime Cifuentes, gerente general de Livingood, indicó que “motivado por las supuestas rentabilidades y la confianza proyectada por Sunflower, inicié operaciones en la aplicación realizando diversos depósitos desde mi cuenta en Binance, incrementando paulatinamente los montos invertidos, en la medida que la plataforma mostraba aparentes ganancias”. Invirtió US$98.390, monto que permanece bajo el control de Sunflower.

“Como usuario, se me exigía la realización de misiones diarias dentro de la aplicación para hacer crecer la inversión y acceder a los supuestos beneficios. La captación de fondos se realizaba principalmente mediante depósitos en la criptomoneda USDT a través del Exchange OKX, siendo la billetera virtual proporcionada por la empresa”, explicó Sebastián López, inversionista que depositó poco más de $5 millones.

“El día lunes 7 de julio de 2025, Sunflower Technology Spa comunicó públicamente, a través de sus canales oficiales y mediante mensajes a sus clientes, que era víctima de una estafa, señalando que los fondos de todos los clientes, incluidos los míos, habían desaparecido. Tras este anuncio, la empresa eliminó todo el contenido de sus redes sociales, incluyendo Instagram y LinkedIn, y cesó toda comunicación con los inversionistas”, agregó.

Ricardo Bravo, abogado de las víctimas.

“Kick-Off”

En tanto, Faryde Kaid, actriz, conductora de televisión y gestora inmobiliaria, relató en la querella que el día 27 de marzo de 2024, recibió la recomendación de su amigo, Miguel Valdez, para invertir en una nueva aplicación denominada Sunflower Technology, la cual le dijo que era un proyecto proveniente de Singapur y había comenzado a operar en Chile hacía aproximadamente ocho meses.

Según ella, la empresa reforzaba su imagen de legitimidad organizando eventos presenciales, como la inauguración de la sucursal en Concón, reuniones y un “Kick-Off” en el Hotel Miramar, invitando a más personas a unirse y promoviendo la captación de nuevo inversionistas mediante incentivos para quienes refirieran a terceros.

Durante aproximadamente un año, realizó inversiones por US$11.000 desde su cuenta bancaria personal a la plataforma Sunflower Technology. Con el paso del tiempo, la aplicación mostraba que su inversión se había “duplicado en intereses”. Para verificar la seriedad de la empresa, efectuó un primer retiro, que fue exitoso.

“Animada por este resultado, reinvertí mis ganancias, esta vez utilizando la billetera virtual Vita Wallet, a la que transferí $22.956.291, equivalentes a 23.972 USDT, que posteriormente envié a la aplicación de Sunflower. Cabe mencionar que la plataforma ofrecía retiros por cuenta bancaria (con una comisión de 8% y tres días hábiles de espera) o por billetera virtual (con comisión de 2% y menos de 24 horas de procesamiento)”, señaló.

Durante este periodo, Sunflower Technology continuó promoviendo su presunto crecimiento, mencionando proyectos de expansión a países como Perú, Colombia y Brasil. Sin embargo, cada vez que intentaba indagar sobre la identidad de la empresa en Singapur o solicitar información sobre sus verdaderos representantes internacionales, nunca obtuvo respuestas claras, alegando que se trataba de “información confidencial”.

Cuenta, en la querella, que a medida que se aproximaba la fecha señalada para el segundo aniversario de la empresa, programado para el jueves 10 de julio en el Hotel Mandarín de Las Condes, aumentaron sus inquietudes por la falta de información verificable. Por ello, “decidí solicitar el retiro de mis fondos. No obstante, el lunes 7 de julio por la tarde, la empresa comunicó a través de Instagram que los socios extranjeros de origen asiático se habían fugado con los fondos de todos los inversionistas y que las cuentas bancarias habían sido bloqueadas, imposibilitando cualquier tipo de retiro hasta la fecha”.