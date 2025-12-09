VOTA INFORMADO por $1100
    Pulso

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Las bebidas de menos de 11 grados del alcohol pasaron de una participación de 4,5% a 14,3% en dos años, mientras que sus volúmenes de venta más que se triplicaron.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La industria vitivinícola ha sido clara en los últimos años: los consumidores están optando por consumir menos alcohol, y eso ha ido mermando los volúmenes de venta para todas las viñas transversalmente en el mundo. Varias han optado por lanzar productos alternativos que busquen satisfacer a dicho público.

    “Hoy, según la consultora IWSR, uno de cada dos consumidores declara estar reduciendo activamente su ingesta de alcohol, una práctica especialmente fuerte entre la Generación Z, donde cerca del 70% afirma hacerlo de manera consciente. Dentro de este grupo, un 43% opta por alternativas bajas o sin alcohol, lo que demuestra una preferencia creciente por esta categoría” relató Concha y Toro anteriormente.

    Concha y Toro ingresó este año al negocio sin alcohol, lanzando un espumante con 0 grados de alcohol, que fue lanzado primero en Reino Unido e Irlanda. Pero ya desde antes tenía otros productos con una baja graduación Exportación Selecto Frutal, con 8 grados, y Casillero del Diablo Belight, con 8,5 grados de alcohol.

    Este segmento de productos han ido ganando importancia en el mix de ventas de Concha y Toro. Pero en los últimos dos años la participación de los ítems de menor graduación alcohólica en el total de las ventas de Concha y Toro se disparó, pasado de un 4,5% a septiembre del 2023 a 14,3% al mismo periodo del 2025.

    Se trata de bebidas de menos de 11 grados del alcohol. Según la información presentada por la compañía a sus inversionistas, entre enero y septiembre de 2023 Concha y Toro vendió 807.000 cajas de 9 litros de este tipo de productos. Al tercer trimestre del 2025 las ventas se incrementaron en un 244%, alcanzando 2.8 millones de cajas de 9 litros. Es decir, la comercialización de las bebidas de baja graduación alcohólica más que se triplicó.

    “Consideramos que esto es especialmente relevante, ya que refleja la acertada lectura de la empresa de las tendencias del mercado, combinada con su capacidad para responder de manera eficaz, siempre a través de la fuerza de sus marcas, que transmiten ese mensaje directamente a los consumidores”, dijo el gerente de finanzas y asuntos corporativos de Concha y Toro, Osvaldo Solar.

    “La fortaleza de las marcas de Concha y Toro nos permite captar y atender este cambio ofreciendo una cartera más amplia que responde a las cambiantes demandas de los consumidores y complementa nuestras líneas de productos tradicionales, lo que nos permite apreciar este crecimiento”, añadió Solar en la presentación de inversionistas.

