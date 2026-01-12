SUSCRÍBETE POR $1100
    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    El acuerdo incluye, además, la totalidad de su portafolio de contenidos y derechos de exhibición vigentes, abarcando deportes, entretenimiento, noticias y streaming.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Vytal Group completa adquisición de Chilevisión

    Paramount Skydance, la matriz de Chilevisión, anunció en noviembre que llegó a un acuerdo para vender a la sociedad Vytal Group LTD las acciones de las sociedades que, en Chile, controlan el canal de televisión abierta.

    Hoy ya es un hecho.

    Durante esta jornada, Vytal Group anunció el cierre de la adquisición de Chilevisión a Paramount. El comprador es un holding controlado por Tomás Yankelevich, quien junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann estarán a cargo del proyecto.

    “Chilevisión es mucho más que un canal: es una fábrica de talento, creatividad y conexión emocional con millones de personas. Nuestra ambición es potenciar ese capital humano extraordinario con una plataforma de crecimiento sostenido, apalancada en nuevas tecnologías, datos y modelos de producción ágiles, que nos permitan crear contenidos aún más relevantes, diversos y emocionalmente poderosos”, dijo Vytal Group en un comunicado.

    “Vamos a invertir para que Chilevisión siga fortaleciendo su liderazgo y su capacidad de crear entretenimiento que emocione y convoque a las audiencias. Esta adquisición es el primer paso de una visión de largo plazo que recién comienza”, agregó.

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Moonvalley Capital, The Raine Group y G5 Partners actuaron como asesores financieros de Paramount en esta transacción.

    En tanto, Arnold & Porter asesoró a Paramount como abogado estadounidense, mientras que Cariola Díez Pérez-Cotapos y FerradaNehme actuaron como asesores legales en Chile. Por su parte, Carey & Co. (Chile), Bruchou & Funes de Rioja (Argentina), 2benamed Strategic Partners y Atera Media asesoraron a Vytal Group Ltd. como asesores legales y estratégicos.

    El acuerdo incluye, además, la totalidad de su portafolio de contenidos y derechos de exhibición vigentes, abarcando deportes, entretenimiento, noticias y streaming.

    La retirada de Paramount

    El 14 de noviembre del año pasado, el grupo Paramount llegó a un acuerdo para salir de Chile. El primer paso fue, precisamente, la firma de un contrato de compraventa con Vytal Group por Chilevisión.

    Diez días después de la firma, Paramount materializó otra operación emparentada con su salida de Chile. En una junta de accionistas celebrada el 24 de noviembre, la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A. acordó disminuir su capital social desde $ 63.233 millones a una nueva cifra de $ 39.753 millones. Con ello, la empresa redujo su capital en $ 23.480 millones, unos US$ 25 millones al tipo de cambio actual.

    Chilevisión tenía, hasta septiembre del año pasado, pérdidas acumuladas por$ 13 mil millones. Entre enero y septiembre de 2025, el canal de televisión anotó un resultado negativo de $ 4.853 millones, mayor a los $ 7.050 millones perdidos en igual periodo de 2024.

    Tal como informó Pulso en diciembre pasado, en algunos reportes de prensa se habló de un precio por Chilevisión de unos US$ 30 millones. Sin embargo, en ese valor estaría incluida también la disminución de capital aprobada poco después, de acuerdo a quienes siguieron la transacción.

    En ese caso, se calculaba que los nuevos compradores pagarían menos de US$ 10 millones por las acciones.

