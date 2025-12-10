Wall Street cierra al alza tras nuevo recorte de tasas de la Fed y apuesta por más flexibilización en 2026

Los mercados estadounidenses cerraron con avances este miércoles luego de que la Reserva Federal decidiera recortar nuevamente la tasa de interés, en una señal que los operadores interpretaron como un giro más decidido hacia el apoyo a la actividad económica.

El Dow Jones subió 1,1% y sumó 497,46 puntos para cerrar en 48.057,75 unidades. El S&P 500 avanzó 0,7% hasta 6.886,68 puntos -llegando a superar brevemente su récord previo de cierre-, mientras que el Nasdaq Composite aumentó 0,3% y terminó en 23.654,16 puntos.

En Chile, la Bolsa de Santiago arrancó la sesión al alza pero fue perdiendo su ímpetu hasta cerrar con un leve retroceso de 0,09%.

El IPSA se ubicó en los 10.170 puntos, pero alcanzó un máximo intradía de 10.234, 6, según Tradingview.

Con más de $ 30.000 millones, Latam fue la acción más transada del mercado local y subió 1,10%. El impacto de la aerolínea, no obstante, fue anulada por el efecto negativo de otros pesos pesados como SQM (-0,48%) y Falabella (-0,68%) que se ubicaron a continuación entre las acciones más transadas.

La Reserva Federal

El emisor estadounidense aprobó un nuevo recorte de un cuarto de punto al término de su reunión de dos días, la tercera baja consecutiva, llevando la tasa de referencia a un rango de 3,5%-3,75%.

Para el mercado, consignó CNBC, el comunicado de la Fed y los comentarios posteriores de su presidente, Jerome Powell, entregaron señales consideradas favorables para las acciones.

Un elemento destacado fue el anuncio de que el banco central comenzará a comprar bonos de corto plazo, expandiendo su hoja de balance. Ello presionó a la baja los rendimientos de los títulos del Tesoro de menor plazo.

Además, la Fed reconoció la debilidad del mercado laboral, retirando de su comunicado la referencia a que este “seguía siendo bajo”, lo que fue leído como un cambio de foco hacia el apoyo al crecimiento más que a la inflación.

Bolsas suben gracias a recorte de de tasas por parte de la Fed. En la imagen, Jerome Powell. Kevin Lamarque

Powell, si bien advirtió que la institución deberá “esperar y ver” antes de decidir su próximo movimiento, prácticamente descartó un incremento en la tasa: “No creo que un alza … sea el escenario base de nadie en este momento”, afirmó.

En contraste, las proyecciones oficiales de la Fed contemplan solo un recorte adicional en 2026. Sin embargo, los operadores apuestan a una postura más expansiva: según la herramienta FedWatch del CME, los futuros de fondos federales asignan más de 77% de probabilidad a dos nuevas bajas el próximo año.

El repunte ocurre después de semanas de volatilidad. El 29 de octubre, tras el último máximo histórico del S&P 500, la Fed había recortado tasas, pero Powell dejó en duda una baja adicional en diciembre, lo que presionó a la baja a los mercados y marcó un periodo complejo durante buena parte de noviembre.

Posteriormente, señales internas apuntando a un recorte en diciembre ayudaron a revertir la tendencia.

Oracle

De cara a la jornada de mañana, la nota de preocupación corre por parte de Oracle. Es que las acciones de la firma caían casi 7% tras el cierre del mercado, hasta los US$ 208,49, debido a sus resultados trimestrales que no cumplieron las expectativas.

De acuerdo a Reuters, la empresa no alcanzó las estimaciones de ingresos trimestrales, una señal de que el gasto empresarial en sus servicios en la nube podría estar enfriándose en medio de preocupaciones más amplias de una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial.

Los ingresos totales del segundo trimestre se sitúan en US$ 16.060 millones, frente a los 16.210 millones estimados por los analistas, según datos recopilados por LSEG.

Oracle cae tras resultados JUSTIN SULLIVAN

La empresa registró una ganancia extraordinaria de US$ 2.700 millones antes de impuestos por la venta de su participación en el diseñador de chips Ampere Computing.

“En lo inmediato, la firma entregó un EPS no-GAAP de US$2,26 e ingresos cercanos a US$16,1 mil millones (+14%), con un motor claro en nube, Cloud (IaaS+SaaS) creció 34% y OCI/IaaS 68%. Sin embargo, ese mismo bloque, el que concentra la narrativa de IA, quedó apenas corto frente a lo que se venía descontando, y eso reactiva la idea de que el enorme volumen de reservas/compromisos asociados a IA podría tardar más en transformarse en ingresos efectivos”, dijo en una nota Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.