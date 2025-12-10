VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Wall Street cierra al alza tras nuevo recorte de tasas de la Fed y apuesta por más flexibilización en 2026

    En Chile, la Bolsa de Santiago arrancó la sesión al alza pero fue perdiendo su ímpetu hasta cerrar con un leve retroceso de 0,09%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Wall Street sube gracias a la Fed Andrew Kelly

    Los mercados estadounidenses cerraron con avances este miércoles luego de que la Reserva Federal decidiera recortar nuevamente la tasa de interés, en una señal que los operadores interpretaron como un giro más decidido hacia el apoyo a la actividad económica.

    El Dow Jones subió 1,1% y sumó 497,46 puntos para cerrar en 48.057,75 unidades. El S&P 500 avanzó 0,7% hasta 6.886,68 puntos -llegando a superar brevemente su récord previo de cierre-, mientras que el Nasdaq Composite aumentó 0,3% y terminó en 23.654,16 puntos.

    En Chile, la Bolsa de Santiago arrancó la sesión al alza pero fue perdiendo su ímpetu hasta cerrar con un leve retroceso de 0,09%.

    El IPSA se ubicó en los 10.170 puntos, pero alcanzó un máximo intradía de 10.234, 6, según Tradingview.

    Con más de $ 30.000 millones, Latam fue la acción más transada del mercado local y subió 1,10%. El impacto de la aerolínea, no obstante, fue anulada por el efecto negativo de otros pesos pesados como SQM (-0,48%) y Falabella (-0,68%) que se ubicaron a continuación entre las acciones más transadas.

    La Reserva Federal

    El emisor estadounidense aprobó un nuevo recorte de un cuarto de punto al término de su reunión de dos días, la tercera baja consecutiva, llevando la tasa de referencia a un rango de 3,5%-3,75%.

    Para el mercado, consignó CNBC, el comunicado de la Fed y los comentarios posteriores de su presidente, Jerome Powell, entregaron señales consideradas favorables para las acciones.

    Un elemento destacado fue el anuncio de que el banco central comenzará a comprar bonos de corto plazo, expandiendo su hoja de balance. Ello presionó a la baja los rendimientos de los títulos del Tesoro de menor plazo.

    Además, la Fed reconoció la debilidad del mercado laboral, retirando de su comunicado la referencia a que este “seguía siendo bajo”, lo que fue leído como un cambio de foco hacia el apoyo al crecimiento más que a la inflación.

    Bolsas suben gracias a recorte de de tasas por parte de la Fed. En la imagen, Jerome Powell. Kevin Lamarque

    Powell, si bien advirtió que la institución deberá “esperar y ver” antes de decidir su próximo movimiento, prácticamente descartó un incremento en la tasa: “No creo que un alza … sea el escenario base de nadie en este momento”, afirmó.

    En contraste, las proyecciones oficiales de la Fed contemplan solo un recorte adicional en 2026. Sin embargo, los operadores apuestan a una postura más expansiva: según la herramienta FedWatch del CME, los futuros de fondos federales asignan más de 77% de probabilidad a dos nuevas bajas el próximo año.

    El repunte ocurre después de semanas de volatilidad. El 29 de octubre, tras el último máximo histórico del S&P 500, la Fed había recortado tasas, pero Powell dejó en duda una baja adicional en diciembre, lo que presionó a la baja a los mercados y marcó un periodo complejo durante buena parte de noviembre.

    Posteriormente, señales internas apuntando a un recorte en diciembre ayudaron a revertir la tendencia.

    Oracle

    De cara a la jornada de mañana, la nota de preocupación corre por parte de Oracle.  Es que las acciones de la firma caían casi 7% tras el cierre del mercado, hasta los US$ 208,49, debido a sus resultados trimestrales que no cumplieron las expectativas.

    De acuerdo a Reuters, la empresa no alcanzó las estimaciones de ingresos trimestrales, una señal de que el gasto empresarial en sus servicios en la nube podría estar enfriándose en medio de preocupaciones más amplias de una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial.

    Los ingresos totales del segundo trimestre se sitúan en US$ 16.060 millones, frente a los 16.210 millones estimados por los analistas, según datos recopilados por LSEG.

    Oracle cae tras resultados JUSTIN SULLIVAN

    La empresa registró una ganancia extraordinaria de US$ 2.700 millones antes de impuestos por la venta de su participación en el diseñador de chips Ampere Computing.

    “En lo inmediato, la firma entregó un EPS no-GAAP de US$2,26 e ingresos cercanos a US$16,1 mil millones (+14%), con un motor claro en nube, Cloud (IaaS+SaaS) creció 34% y OCI/IaaS 68%. Sin embargo, ese mismo bloque, el que concentra la narrativa de IA, quedó apenas corto frente a lo que se venía descontando, y eso reactiva la idea de que el enorme volumen de reservas/compromisos asociados a IA podría tardar más en transformarse en ingresos efectivos”, dijo en una nota Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

    Más sobre:FedTasa de interésIPSA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja

    Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental

    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    Un juez de EE.UU. permite publicar documentos sobre la investigación penal de 2019 contra Epstein

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    2.
    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    5.
    Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

    Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue
    Chile

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental
    Negocios

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental

    Wall Street cierra al alza tras nuevo recorte de tasas de la Fed y apuesta por más flexibilización en 2026

    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja
    Mundo

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja

    Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Un juez de EE.UU. permite publicar documentos sobre la investigación penal de 2019 contra Epstein

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio