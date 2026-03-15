SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski rechaza condicionar reparación del oleoducto Druzhba a ayuda financiera europea

    El oleoducto, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, se ha convertido en un destacado punto de fricción en las últimas semanas.

    Por 
    Patricia San Juan
    Volodimir Zelenski.

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, señaló que cualquier intento de vincular la concesión a su país del enorme paquete de ayuda europeo de 90.000 millones de euros a la reparación del oleoducto Druzhba sería interpretado por el gobierno ucraniano como un “chantaje”.

    El oleoducto, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, se ha convertido en un destacado punto de fricción en las últimas semanas. El conducto, que atraviesa el oeste de Ucrania y transporta petróleo a Eslovaquia y Hungría, países sin litoral, fue atacado por drones rusos a finales de enero. La Comisión Europea ha pedido a Kiev que permita una misión de investigación de la Unión Europea para comprobar su estado.

    Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días: Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiamiento y con ello su capacidad bélica. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, principales beneficiarios de estas entregas a través del Druzhba, han advertido de que se pone en riesgo su seguridad energética.

    A finales de enero, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectó de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas.

    En este sentido, Zelenski expresó su incomodidad el sábado durante una convocatoria en Kiev a más de una veintena de medios nacionales e internacionales, en especial después de que Estados unidos anunciara su intención de levantar sanciones al petróleo ruso, aliviando así una importante medida de presión contra Moscú.

    “Lo que digo simplemente es que, si alguien ha decidido restaurar los suministros de petróleo ruso, quiero que sepa que me declaro en contra de ello”, indicó en comentarios recogidos por Bloomberg.

    “Yo no bloqueo nada, pero si empiezan a imponerme condiciones para que Ucrania no reciba armas, entonces, que me perdonen, yo no puedo hacer nada al respecto: les dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje”, añadió.

    Compleja reparación

    La empresa energética estatal ucraniana Naftogaz Group reiteró la complejidad de la situación durante una reunión especial con embajadores de la Unión Europea. Al encuentro asistieron representantes de todos los estados europeos, incluidos Hungría y Eslovaquia, según un comunicado de Naftogaz.

    “Ya hemos proporcionado a nuestros socios información técnica sobre las consecuencias de este ataque, y durante esta reunión pudimos mostrar con más detalle los materiales del lugar y explicar los desafíos a los que se enfrentan nuestros especialistas”, dijo el director ejecutivo de Naftogaz, Sergii Koretski.

    Zelenski, en tanto, indicó sobre la situación de las sanciones a Moscú que, a su entender, la decisión de seguir transportando petróleo sancionado a Europa a través del oleoducto no es “muy diferente de la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones al petróleo ruso”.

    “¿Por qué podemos, por un lado, decirle a Estados Unidos que nos oponemos al levantamiento de las sanciones, mientras que, por otro, Ucrania se ve obligada a reanudar el tránsito de petróleo a través del oleoducto Druzhba, y a un precio político que, en la práctica, financia políticas antieuropeas?”, afirmó.

    En cualquier caso, las reparaciones del oleoducto Druzhba han comenzado y el restablecimiento del flujo podría tardar alrededor de un mes, según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato. Los trabajos implican la construcción de un nuevo segmento de oleoducto alrededor de las instalaciones de almacenamiento existentes, ya que estas tardarán más en repararse.

    Más sobre:UcraniaVolodimir ZelenskiUnión Europeaoleoducto Druzhba

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel asegura que tiene planes para al menos tres semanas más de ataques contra Irán

    Ejército israelí mata en Cisjordania a una familia de cuatro palestinos, entre ellos dos niños

    Uno de ellos estaba prófugo desde 2024: Carabineros detiene a dos sujetos en Corral por tráfico de drogas

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “Maduro era un dictador, un usurpador y un delincuente”

    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comienza este martes en Francia

    Alcalde de San Bernardo valora incorporación de carabinero de punto fijo en Cesfam Raúl Brañes

    Lo más leído

    1.
    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con matar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu

    2.
    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    3.
    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    Israel afirma que guerra contra Irán continuará hasta que hayan podido “eliminar amenazas existenciales”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Sevilla en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Uno de ellos estaba prófugo desde 2024: Carabineros detiene a dos sujetos en Corral por tráfico de drogas
    Chile

    Uno de ellos estaba prófugo desde 2024: Carabineros detiene a dos sujetos en Corral por tráfico de drogas

    Tercer juicio en contra Nicolás Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki comienza este martes en Francia

    Alcalde de San Bernardo valora incorporación de carabinero de punto fijo en Cesfam Raúl Brañes

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso de determinación de sitios prioritarios

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Cómo será el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago en manos de Territoria

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    La UEFA anuncia la cancelación de la Finalissima
    El Deportivo

    La UEFA anuncia la cancelación de la Finalissima

    El ariete estaba con su esposa e hijo de 7 meses: Joaquín Larrivey, Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard sufren violenta encerrona

    El segundo más joven en ganar un GP en la F1: Kimi Antonelli cierra un fin de semana soñado con el título en China

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”
    Cultura y entretención

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

    Lollapalooza día 2: el protagonismo de los músicos chilenos, la locura por Katseye y el cierre con Los Bunkers

    31 Minutos en Lollapalooza: “No nos imaginamos a las 3 de la tarde en un escenario grande”

    Zelenski rechaza condicionar reparación del oleoducto Druzhba a ayuda financiera europea
    Mundo

    Zelenski rechaza condicionar reparación del oleoducto Druzhba a ayuda financiera europea

    Israel asegura que tiene planes para al menos tres semanas más de ataques contra Irán

    Ejército israelí mata en Cisjordania a una familia de cuatro palestinos, entre ellos dos niños

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra