Algunas vacunas duran toda la vida: Aquí las razones por qué las inyecciones de Covid-19 no lo hacen

¿Por qué las vacunas Covid-19 no duran más?

Las contra el sarampión duran toda la vida, las contra la varicela protegen durante 10 a 20 años y las inyecciones contra el tétanos duran una década o más. Pero los funcionarios estadounidenses están sopesando la posibilidad de autorizar los refuerzos de Covid-19 para adultos vacunados tan pronto como seis meses después de la inoculación inicial.

El objetivo de una vacuna es brindar la protección ante una infección natural, pero sin el riesgo de una enfermedad grave o la muerte.

“Una vacuna realmente buena hace que alguien no se infecte incluso si está expuesto al virus”, dijo Rustom Antia, profesor de biología en la Universidad de Emory que estudia las respuestas inmunitarias. “Pero no todas las vacunas son ideales”.

Un niño se vacuna en Asunción, Paraguay. Foto: AFP

Los tres niveles de defensa, dijo, incluyen la protección total contra la infección y la transmisión; protección contra enfermedades graves y transmisión; o protección únicamente contra enfermedades graves.

La eficacia depende de la magnitud de la respuesta inmune que induce una vacuna, la rapidez con la que se descomponen los anticuerpos resultantes, si el virus o las bacterias tienden a mutar y la ubicación de la infección.

El umbral de protección es el nivel de inmunidad suficiente para evitar enfermarse. Para cada error, es diferente e incluso la forma en que se determina varía.

“Básicamente, son los niveles de anticuerpos o anticuerpos neutralizantes por mililitro de sangre”, dijo Mark Slifka, profesor de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon.

(Las células T también contribuyen a la protección, pero los anticuerpos son más fáciles de medir).

Se confirmó un umbral de 0,01 unidades internacionales por mililitro para el tétanos en 1942 cuando un par de investigadores alemanes se expusieron intencionalmente a la toxina para probar los hallazgos de estudios previos en animales.

“Uno de ellos se administró a sí mismo dos dosis letales de tétanos en el muslo y controló qué tan bien le iba”, dijo el Dr. Slifka. “Su coautor hizo tres dosis letales”.

Ninguno se enfermó.

Un umbral para el sarampión se fijó en 1985 después de que un dormitorio universitario estuvo expuesto a la enfermedad poco después de una campaña de donación de sangre. Los investigadores comprobaron las concentraciones de anticuerpos en las donaciones de sangre de los estudiantes e identificaron 0,02 unidades internacionales por mililitro como el nivel necesario para prevenir la infección.

Con estas enfermedades, la magnitud de la respuesta a las vacunas combinada con las tasas de descomposición de los anticuerpos producen respuestas inmunes duraderas: los anticuerpos contra el sarampión se descomponen lentamente. Los anticuerpos contra el tétanos se descomponen más rápidamente, pero la vacuna hace que el cuerpo produzca mucho más de lo que necesita, contrarrestando la disminución.

“Somos afortunados con el tétanos, la difteria, el sarampión y la vacuna”, dijo el Dr. Slifka. “Hemos identificado cuál es el umbral de protección. Realiza un seguimiento de la disminución de anticuerpos a lo largo del tiempo y, si conoce el umbral de protección, puede calcular la durabilidad de la protección. Con Covid, no lo sabemos “.

Históricamente, las vacunas más eficaces han utilizado virus replicantes, que esencialmente provocan inmunidad de por vida.

Las vacunas contra el sarampión y la varicela utilizan virus que se replican.

Las vacunas que no se replican y las vacunas a base de proteínas (como la del tétanos) no duran tanto, pero su eficacia se puede mejorar con la adición de un adyuvante, una sustancia que mejora la magnitud de la respuesta.

Las vacunas contra el tétanos y la hepatitis A utilizan un adyuvante.

Las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca Covid-19 usan adenovirus no replicantes y no contienen adyuvantes. Las vacunas Covid-19 de ARN mensajero Pfizer y Moderna, que funcionan de manera diferente, no contienen ningún virus.

Foto: Reuters

Para complicar aún más las cosas, los virus y bacterias que mutan para escapar de la respuesta inmunitaria del cuerpo son más difíciles de controlar.

El sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela apenas mutan, pero se han encontrado al menos ocho variantes del Sars-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, según el British Medical Journal.

“Hace que sea más complicado que la vacuna funcione”, dijo el Dr. Slifka. “Estás persiguiendo múltiples objetivos a lo largo del tiempo. La influenza también muta. Con la gripe, nos hemos ajustado al hacer una nueva vacuna cada año que se asemeje lo más posible a la nueva cepa de gripe“.

Las vacunas contra la influenza pueden ofrecer protección durante al menos seis meses.

Dejando de lado las complejidades de crear una vacuna eficaz para combatir un virus que cambia de forma, algunas esperanzas han girado en torno a la posibilidad de derrotar al Covid-19 al lograr la inmunidad colectiva, pero, según el Dr. Antia, la forma en que los coronavirus infectan el cuerpo lo hace desafiante.

“Es muy poco probable que las vacunas conduzcan a una inmunidad colectiva duradera para muchas infecciones respiratorias”, dijo el Dr. Antia. “La inmunidad colectiva solo dura un período de tiempo modesto. Depende de qué tan rápido cambie el virus. Depende de qué tan rápido se desvanezca la inmunidad “.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto AFP

Parte del problema es que los coronavirus se replican tanto en el tracto respiratorio superior como en el inferior.

“Tenemos buena circulación en nuestros pulmones y cuerpo, pero no en la superficie de nuestras fosas nasales”, dijo el Dr. Slifka. “Podemos bloquear la enfermedad grave porque hay anticuerpos en el tracto respiratorio inferior”.

Pero el riesgo de infecciones de bajo nivel en el tracto respiratorio superior puede persistir.

En el futuro, las vacunas Covid-19 se actualizarán para combatir variantes del virus y, según los investigadores del Imperial College de Londres, la próxima generación de vacunas también podría centrarse en mejorar la inmunidad en las superficies húmedas de la nariz y los pulmones.

Mientras tanto, evitar el resbaladizo virus podría requerir otra inyección.