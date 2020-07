Cifras muestran que el peak de contagios en la Región Metropolitana se produjo entre la última semana de mayo y la primera de junio

Cada vez que se hablaba del peak de contagios por el nuevo coronavirus Sars-CoV-2, los expertos coincidían en que éste se podría observar en retrospectiva, porque nunca se sabría cuándo ocurriría, pero tras una baja sostenida de casos nuevos, se podría mirar hacia atrás y saber que ya había pasado.

Hoy, a la luz del las nuevas cifras entregadas por el informe epidemiológico del DEIS entregadas el domingo, es posible señalar que al menos, en la Región Metropolitana, el peak de contagios ocurrió entre la última semana de mayo y la primera semana de junio y que tal como lo venían anunciando las cifras diarias entregadas por el Ministerio de Salud, los casos están disminuyendo levemente.

Ricardo Baeza-Yates, investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y profesor titular part time del Departamento de Ciencias de la Computación de la U. de Chile, en su análisis separa lo que ha ocurrido en la Región Metropolitana (RM) y en las otras regiones del país.

Para la RM la mayor cantidad de casos nuevos contagiados ocurrió entre fines de mayo y comienzos de junio, explica, pero en el resto del país, la pandemia sigue avanzando y por lo tanto, dice, no se pueden relajar las medidas. Hoy en el momento en que las cuarentenas muestran que sí están funcionando, se deben seguir tomando acciones para detener el avance del virus, señala.

El también director de Ciencia de Datos de Northeastern University en Silicon Valley, plantea que entre el 9 y el 15 de junio, la RM estuvo varios días registrando más de 200 personas fallecidas por día, cifras que se mantuvieron formando una pequeña meseta (11-17 de junio) para luego comenzar a disminuir.

Utilizando una fórmula para poder comparar los días en los que se hizo muchos test con aquellos en los que se registraron menos, Baeza señala que este primer peak ocurrió dos semanas antes que la fecha en la que se registró el mayor número de muertes.

El académico señala que queda un segundo peak de contagios que se registró en los días en los que se hicieron más test, entre el 2 y el 9 de junio, en los que se informaron entre 18 mil y 22 mil test diarios . “¿Es real y ya deberíamos haber visto un nuevo aumento de fallecidos?”, se pregunta Baeza. “Lamentablemente del 2 al 9 de junio el Ministerio de Salud, no entrego datos de test por regiones, lo que tampoco ayudó” y por lo tanto, no se puede estimar. “Hasta el momento no (se ha dado este segundo peak en el número de fallecidos) y espero que no ocurra y haya sido un aumento de positividad”, dice el investigador.

¿Levantar las cuarentenas?

Cristobal Cuadrado, académico e investigador de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, también cree que el peak de contagios ya ocurrió, lo que va en línea con las proyecciones que su grupo había considerado.

“Lo que hay que tener claro que el futuro comportamiento de la curva epidémica está determinado por las acciones que se tomen de aquí adelante. Si se levantan las cuarentenas, aumentarán los casos. La pregunta es de qué magnitud será este aumento y eso depende del momento en que se haga y las medidas que se tomen al momento de levantar la cuarentena”, señala.

Consultado el ministro de Salud, Enrique Paris, indicó durante el punto de prensa de ayer, que “agradece que reconozca la disminución de casos en la Región Metropolitana” y agregó que la disminución también se ha producido a nivel nacional: en los últimos siete días la variación de casos nuevos a nivel nacional es del 21%.

Según la autoridad de salud, se trata de una señal positiva, pero que en ningún caso implicará que se tome alguna medida respecto de las cuarentenas y por lo mismo, al menos por ahora, no se anunciará ningún cambio.

El ministro de Salud, Enrique Paris, conversa con periodistas, antes de retirarse del Palacio de La Moneda, tras realizar el balance diario de contagiados y fallecidos por Covid en Chile. FOTO: AGENCIA UNO

Cuadrado dice que para que una cuarentena se levante, se deben cumplir con varios indicadores.

Lo primero es bajar lo suficiente en la cantidad de contagios, porque esa es una manera de saber que la carga viral en circulación está disminuyendo. “Durante tres se manas el R efectivo (número de personas que se contagia a partir de un caso) debe ser menor a 0,8”. La positividad de los test diagnósticos debe ser menor al 10% (idealmente el 5%)

Además, tiene que disminuir el número de camas UCI utilizadas (menos del 85% de ocupación) y tener la capacidad de aislar a los contactos de un caso y ponerlos en aislamiento antes del día 5 de iniciado los síntomas.

No todas las regiones registran bajas

La baja de casos nuevos, no ocurre en otras regiones del país.

Según Baeza, Calama y sectores aledaños a la actividad minera, como Iquique, Alto Hospicio, y más al centro del país, como Los Andes y San Felipe, “necesitan cuarentenas ya” para cortar la cadena de contagios.

Antofagasta supera los 10 mil casos de Covid-19. (Foto: Agencia Uno)

Cuadrado dice que en las regiones de hay un comportamiento epidémico muy activo y están en fase ascendente.

En Antofagasta ya van 10.355 casos, 236 en las últimas 24 horas. Tarapacá llegó a los 6.632 (124 nuevos) y Arica y Parinacota, acumula 2.087 casos (81 nuevos)