¿Cómo era el verdadero rostro de Calígula, Nerón o Augusto? Artista logra impresionante reconstrucción de las caras de emperadores romanos

Utilizando una herramienta de red neuronal, llamada Artbreeder, además de Photoshop y referencias históricas, el artista digital canadiense Daniel Voshart, logró una impresionantes recreaciones de cómo lucían los rostros de algunos de los más famosos emperadores romanos.

Voshart los bautizó como “retratos fotorrealistas”. “Para este proyecto, he transformado o restaurado (arrugas, narices, orejas, etc.) 800 imágenes de bustos para hacer los 54 emperadores del Principado (período de la historia de Alto Imperio romano que va desde el ascenso de Octavio Augusto, en el año 27 a. C. hasta el año 235 d.C).”, explica el artista digital en su blog.

El proyecto incluye a los emperadores Calígula, Nerón y Adriano , entre otros, que pese a que murieron hace 2.000 años, sus rostros se han conservado en muchas esculturas.

Sin embargo, pese a la exactitud que pudieran tener estos trabajos en piedra, bronce y marmol, ninguno puede transmitir con precisión cómo eran los verdaderos rostros de estos emperadores.

La galería de emperadores creada por el artista. Foto: Daniel Voshart

Para sortear esta dificultad, Voshart, quien es director de fotografía y diseñador de realidad virtual utilizó el aprendizaje automático (algoritmos informáticos que aprenden a través de la experiencia) en una red neuronal, un sistema informático que procesa información a través de jerarquías de nodos que se comunican de manera similar a las neuronas en un cerebro .

En esa red neuronal, llamada Artbreeder , los algoritmos analizaron alrededor de 800 bustos para modelar formas faciales, rasgos, cabello y piel lo más realistas posibles, a las que luego les agregó colores vivos.

La recreación del rostro de Calígula. Foto: Daniel Voshart

“La principal tecnología detrás de Artbreeder es su red generativa de adversarios (GAN). Algunos lo llaman inteligencia artificial, pero se describe con mayor precisión como aprendizaje automático”, dice el artista.

Luego, Voshart afinó los modelos generados por estos dos programas, agregando detalles extraídos de monedas, obras de arte y descripciones escritas de los emperadores en textos históricos, para hacer que los retratos realmente cobren vida.

La recreación de Nerón. Foto: Daniel Voshart

Pese a todo el esfuerzo, Voshart sabe que su trabajo puede tener algunas limitaciones.

“Las interpretaciones artísticas son, por su naturaleza, más arte que ciencia, pero he hecho un esfuerzo por hacer una referencia cruzada de su apariencia (cabello, ojos, etnia, etc.) a textos históricos y monedas. Me he esforzado por envejecerlos de acuerdo con el año de la muerte: su aparición antes de cualquier enfermedad grave”, explica el artista en su blog.