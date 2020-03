Cuarentena de coronavirus: ¿qué se puede y qué no se puede hacer?

Los casos por coronavirus en el mundo ya superan los 115.000 y ayer Italia, uno de los territorios europeos más golpeados por este virus, decreto cuarentena en todo el país dejando encerrado a casi 60 millones de personas. En Chile los casos ya suman 17 y el temor por el incremento de casos aumenta.

Esta situación ha provocado que muchos habitante tengan que hacer cuarentena en sus hogares luego de retornar al país desde una de las zonas con más contagios, teniendo que estar 14 días aislados por sospecha o contagio como tal. Esto produce que el los aspectos psicosociales se vean alterados y las personas puedan sufrir consecuencias psicológicas en un futuro si no sobrellevan bien estos momentos.

Incluso, durante la crisis del SARS en 2003, un hombre se suicidó en Taiwán en su cuarentena, en un clima de pánico y desesperanza. En ese brote, se puso en aislamiento preventivo a más de 150.000 personas. Por lo tanto, tener precaución con el estrés o ansiedad que pueda producir en una persona el cambio drástico de su rutina normal es muy importante.

Un equipo de psicólogos del King’s College de Londres acaba de publicar un estudio en el que repasan todo lo que sabemos sobre la psicología de las cuarentenas. Según su análisis, estos escenarios pueden llevar a situaciones de estrés postraumático, confusión, ansiedad, frustración e ira que incluso pueden tener efectos duraderos.

Samantha Brooks, autora principal de este estudio, explicó que “entrar en cuarentena es una experiencia aislante y a menudo temible, y nuestro estudio descubrió que tiene efectos psicológicos negativos. El hallazgo de que estos efectos aún pueden detectarse meses o años más adelante es particularmente preocupante e indica que se deben implementar medidas durante el proceso de planificación de cuarentena para minimizar estos impactos psicológicos”.

María Paz Altuzarra, psicóloga de Clínica U. de los Andes, dice que en este caso del Covid-19 una de las cosas más importantes que se debe hacer para prevenir la ansiedad es “tener toda la información clara y usar todas las medidas que nos han estado anunciando”.

El miedo a enfermarse

“En general a todas las personas nos pasa que el miedo a enfermarse es un miedo que es importante, sobretodo de tener una enfermedad grave” dice Altuzarra.

Pero ese miedo va a depender de las características que cada persona tenga y cómo afronta la situació, sobretodo en estos momentos que es normal estar más asustados por un nuevo virus que no todo el mundo sabe cómo actúa en realidad.

A pesar de eso, lo más relevante, añade la psicóloga es “tener información sobre lo que se sabe de la enfermedad”. En el caso del coronavirus “nosotros igual tenemos suerte de que se sabe un poco más y si llegamos a tener más casos, ya tenemos más información al respecto lo que te ayuda a tranquilizarte bastante”.

Estar en cuarentena

El estudio exige que las personas en cuarentena sepan todo lo posible en todo momento, con la mayor transparencia y detalle sobre su situación. Ni dudas, ni sorpresas. Ya que, cada persona tiene el derecho y debe saber porqué está siendo aislado para que no se produzcan estigmas sociales, sobre todo en consecuencia por el alarmismo de medios que puede ser muy negativo.

En el caso que usted deba permanecer 14 días en su hogar (si no es grave su situación médica) porque viene llegando de un viaje en una de las tantas zonas afectadas por este nuevo virus respiratorio, según la experta hay que aprovechar los tiempos.

Si viajó a un país en el cuál hay muchos casos y sabe que deberá permanecer en cuarentena al regreso tiene la posibilidad de planificar como quiere vivir esa cuarentena, explica Altuzarra. “Yo puedo planificarme y si no estoy enferma, puedo estar en mi casa, aprovechar el tiempo, leer un libro, hacer ejercicio, puedo hacer distintas cosas que me ayuden a mantenerme ocupado” dice. Lo más importante es distraer la mente de lo que es la enfermedad y todo lo que puedan estar especulando al respecto.

Si vives solo, lo más relevante es mantenerse en contacto, ya sea vía telefónica o internet pero no aislarse socialmente. Siendo estos casos de los que más habría que preocuparse, subraya María Paz Altuzarra. “Yo creo que de los que más hay que preocuparse en la cuarentena, es de los que viven solo, porque ese sufrimiento y esa soledad puede ser más estresante si es que uno vive la cuarentena con más gente, entonces en ese sentido, hay que aumentar de alguna manera las instancias en las que se puedan comunicar con otras personas de una manera más virtual, pero teniendo cuidado en el aislamiento”.

Si la cuarentena la vives con la familia o más personas “también es importante mantener las relaciones. No estar pendiente todo el tiempo si me voy a enfermar o no, mantener espacios de distracción placenteros que no hagan que mi mente se invada del miedo, no hablar de mucho de eso con a gente e incluso, tener espacios familiares -algo que uno nunca tiene tiempo para hacer- compartiendo un juego de mesa, por ejemplo" añade la psicóloga.

Además, algo que se debería hacer al estar aislado en la casa es estar hablando todo el tiempo sobre lo que pasa, ya que produce que casa persona esté muy hiperalertas y la angustia y el miedo aumenten.

La especialista recalca que no hay que olvidar “mantener espacios libres en mi mente, lo que puedo lograr con conversaciones, con cosas que me gusten ,con buscar actividades que uno pueda hacer en la casa, leer un buen libro , ver buenas películas e incluso tener espacios para compartir con los demás si nos toca hacer cuarentena con la familia”.

En tanto, estas instancias ayudarán a que quienes deban estar aislados no se estresen o angustien por estar enfermos o poder padecer el Covid-19 en este caso.