Hace 20 años, un grupo de programadores creó un sitio que funcionaría como un repositorio de videos. Uno más de los que ya existían, pero todavía con deficiencias por la baja velocidad de internet disponible y el acceso limitado al contenido multimedia. Así nació YouTube en 2005, hace ya dos décadas, la plataforma que no solo se convirtió en lo que prometió al principio, sino que también marcó un cambio en el paradigma de crear y reproducir videos.

“Básicamente, la gracia de todo esto es que YouTube fue un pionero a la hora de cómo le permitimos a la gente crear video para entretener, informar, educar”, explica Manu Chatlani, experto en marketing digital y fundador de la agencia Jelly. Hay que entender también que hace 20 años no existían la redes móviles, como la conocemos hoy, y recién estaban apareciendo los primeros teléfonos con cámara.

El pasado, presente y futuro de YouTube a 20 años de su nacimiento

Tres extrabajadores de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, adquirieron el dominio youtube.com en febrero de 2005, pero no fue hasta abril del mismo año cuando este último subió el primer video de la historia de esta plataforma: “Me at the zoo”. En solo 19 segundos, Karim se presenta frente a los elefantes en el Zoológico de San Diego y comenta sobre la longitud de las trompas de estos animales.

YouTube creció rápidamente, pero tuvo un gran salto en 2006. En ese año, la plataforma experimentó un aumento de casi 400% en usuarios, alcanzando los 20 millones. Fue en ese entonces que Google adquirió YouTube en octubre por 1,650 millones de dólares. De ahí en adelante, el gigante informático se encargaría de que la plataforma comenzara a dar réditos económicos para la compañía.

Para 2010 la plataforma logró realizar transmisiones en vivo, y al año siguiente comenzó a forjar una nueva categoría de creadores de contenido. A medida que más personas compartían sus experiencias, desde videojuegos hasta tutoriales de belleza, surgió la figura del youtuber.

Darren Jason Watkins Jr mas conocido en Youtube como IShowSpeed, visita el centro de Santiago. Javier Torres/Aton Chile

A partir de ahí esto solamente ha crecido. De hecho, en 2024, Youtube resultó ser una de las plataformas que las personas le dedican más horas en el mundo. Entonces, “de alguna forma, la nueva televisión es YouTube y hace rato que los más chicos dicen que pueden vivir sin la tele, pero no sin YouTube”, comenta Chatlani. La plataforma ahora no solo ofrecer ser un repositorio de videos, también de transmisiones en vivo, clips verticales y música. “La influencia que ha tenido YouTube para los creadores de contenido, a la hora de hacer videos, de entretener, ha sido gigante”, remarca.

No solo es la aplicación en la que más tiempo pasan los usuarios de smartphones, sino que también es la plataforma más vista en televisores, incluso superando a Netflix. Incluso, los usuarios que van a este sitio por música triplican a los actuales usuarios de Spotify, con más de 2000 millones y 600 millones de usuarios respectivamente.

De acuerdo a un reciente sondeo, el mundo pasa casi el doble de tiempo usando YouTube que usando el siguiente rival más cercano de la plataforma: TikTok. WhatsApp y Facebook ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, y ambas plataformas capturan aproximadamente la misma cantidad de tiempo total de usuario cada mes. Instagram, por su parte, ocupa el quinto lugar de aplicaciones más usadas en la actualidad.

“YouTube se ha mantenido hasta ahora y ha seguido innovando y ha seguido haciendo cosas. Y muchos creadores de contenido que explotan en Instagram o en TikTok siguen teniendo algún tipo de fuerza en YouTube y hay otros que viven exclusivamente con más fuerza en YouTube que otras plataformas. A la hora de cómo te hago el storytelling y cómo conecto fue antes que Instagram, por ejemplo. El rol de Youtube como influencia a la hora de entretener y generar contenido es súper relevante”, remarca Chatlani.

Imagen referencial.

Otra cosa que remarcó el paso de esta aplicación durante sus 20 años de vida: el cambio de paradigma de entender que se podía vivir de ser youtuber. En 2019, por primera vez se vio esta tendencia en niños y niñas de Estados Unidos y el Reino Unido, la mayoría de ellos reconocía que querían ser creadores de contenido para esta plataforma, antes de aspirar a ser médicos, veterinarios o astronautas. “Entonces hay un montón de presión, hay influencers y creadores de contenido que lo han pasado mal, que tienen periodos de depresión, porque cuesta automotivarse, reinventarse, ser mejor y no repetir el chiste”, explica el director de Jelly.

¿Qué puede devenir en el futuro de esta plataforma? La inteligencia artificial también incurrió fuertemente en el desarrollo de contenido en YouTube. Ahora ya se puede generar música sin copyright, creada con IA, e incluso ahora es la misma aplicación la que le recomienda a los creadores de contenido qué generar, mediante algoritmos de recomendación.

“Yo creo que la creatividad no viene de las máquinas, viene de las personas, al menos todavía. Y el rol está en estar viendo mucho contenido, ver qué está pasando, mezclar cosas, hacer el remix de cosas, pensar en cosas originales y todo eso a la vez”, reconoce Chatlani al respecto.

La inteligencia artificial también incurrió fuertemente en el desarrollo de contenido en YouTube.

Para el director de Jelly, la empresa de videos ahora se adentró en competir, a través de sus Shorts, con aplicaciones como Tik Tok o Instagram en la generación de videos cortos verticales. “Todo tiende a ser más horizontal en YouTube porque es un video más largo que la gente quiere ver y Shorts se convierte en la puerta de entrada de un creador de contenido, como el backstage de algo o el preview de algo, para luego ir a ver el video completo”, concluye.