Gauss Control: El software que busca reducir los accidentes viales mediante la inteligencia artificial

La idea de esta herramienta digital nace cuando su fundador y gerente general estuvo a punto de morir producto de una enfermedad endémica que contrajo en Sumatra, Indonesia. En ese momento, José Rafael Campino decidió que quería hacer algo con propósito, y tras pensar esta misión por más de un año, un amigo le propuso que hicieran algo relacionado con los accidentes viales, que son la principal causa de muerte en el trabajo y la séptima en el mundo.

En ese instante nace Gauss Control, su proyecto con sentido.

Tras recolectar mucha información al respecto, fueron creando los primeros modelos que eran capaces de predecir “riesgo” y de reducir las probabilidades de generar un accidente vial. Después vino el desarrollo del software y la implementación.

Gauss Control tiene dos grandes módulos: uno para la fatiga humana; sistematizando una serie de líneas de defensa de legitimidad de factores de riesgo que no se están viendo; si es que los turnos son compatibles vigilia humana, o si las personas están durmiendo con buena calidad de sueño, o si la propia persona tiene su reacción muy lenta, y la otra de comportamiento, donde se recopilan todos los datos disponibles y se puede saber por ejemplo, si la persona está viendo el teléfono mientras conduce.

El gran aporte de esta herramienta digital es que entrega información que antes las empresas no contaban, metodologías y gestión de riesgo del capital humano, permitiendo que las organizaciones bajen sus accidentes laborales desde 30, 50 a 70%.

Campino explica que esta inteligencia artificial va “evolucionando”, volviéndose cada vez más precisa a medida que va recolectando datos de las acciones de sus trabajadores. “Hemos creado sensores que pueden detectar cuando una persona se está quedando dormida al volante. Es una “cámara” que apunta a la cabina del conductor y cuando la persona está cerrando los ojos o ‘se le está yendo la cabeza’ hay un algoritmo de visión computacional que detecta esto”.

José Rafael Campino, CEO de Gauss Control.

Integrando estas metodologías, el software puede recoger una gran cantidad de datos de fatiga que no se podría saber y tomar en consideración antes de un accidente. Estos algoritmos van detectando estos eventos, y van “entrenándose” viendo dónde están los posibles problemas.

Gauss control ya está presente en algunos sectores, como minería y transporte, ¿en qué otras áreas les gustaría implementar esta nueva tecnología?

Hoy día estamos muy centrados en minería y en transporte. En minería, porque la seguridad es fundamental y tienen mucho riesgo al realizar la operación, y en transporte ya que la mayoría de los accidentes fatales están en este sector.

El producto que estamos adaptando ahora es para todo tipo de accidentes laborales. Si te imaginas, cuando una persona empieza a trabajar te tienes que asegurar, y no hay ninguna forma de saberlo hoy día, que está con las capacidades cognitivas y saludable para realizar su trabajo, y eso cambia todos los días; por temas personales, por no dormir lo suficiente, por acumulación de fatiga, etc. Esto queremos llevarlo a industrias que tienen puestos que tienen muchos accidentes relacionados, como construcción o manufactura, que pone en riesgo su integridad física todos los días y esta tecnología permite solucionarlo.

Campino fue reconocido gracias a Gauss Control como uno de los 35 innovadores latinoamericanos menores de 35 años por la prestigiosa revista MIT Technology Review, edición que cada año escoge proyectos que están cambiando el mundo, y ha reconocido a importantes figuras como Mark Zuckerberg, Konstantin Novoselov, Max Leuchin o Sergey Brin. Ante esta importante distinción, menciona que es una señal que su trabajo ha sido un aporte a los trabajadores e indica que todavía les queda mucho por avanzar.

“Es un honor ser reconocido, y lo recibo como un reconocimiento no solamente mío sino de todo mi equipo. Si hemos llegado donde estamos es por el equipo de ingenieros brillantes y con los que hemos desarrollado esta tecnología. Somos una empresa chica, y si bien tenemos clientes grandes, nos queda mucho por crecer. El desafío es escalar a Latinoamérica, también Estados Unidos y Australia, porque tenemos una virtud, que mientras crecemos, impactamos positivamente a más trabajadores y realimente queremos que eso pase. Gauss no solamente es para mejorar la productividad, sino permite mejorar la calidad de vida de las personas, y ese es nuestro objetivo principal”, afirma Campino.