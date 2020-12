Siete respuestas esenciales que debemos saber de la vacuna de Pfizer, antes de su llegada a Chile

Este miércoles, el Instituto de Salud Pública (ISP) anunció la autorización para que la vacuna de Pfizer/BioTech sea distribuida en la población chilena entre personas de 16 años en adelante, lo que debería ocurrir en las próximas semanas.

Pero tal como ocurre con este tipo de medicamentos, que en países como el Reino Unido, Estados Unidos y varios más ya se encuentra en etapa de vacunación, aún existen dudas sobre su funcionamiento, limitaciones, seguridad y otros, considerando que los estudios aún se encuentran en marcha.

¿Cómo funciona?

La vacuna funciona de forma muy distinta a otras como el sarampión, varicela y gripe, que generalmente contienen pequeñas partes vivas, atenuadas o inactivas del virus o bacteria que está tratando de prevenir. Así, el sistema inmunológico de una persona reconoce a los invasores y desarrolla una respuesta duradera, por lo que si se encuentra con ese agente infeccioso nuevamente, ya sabrá qué hacer.

En este caso, la vacuna de Pfizer se basa en un principio diferente y utiliza una molécula llamada ARNm, o ARN mensajero, material genético que utilizan nuestras células para producir diversas proteínas. Los científicos se concentraron en el ARNm para desarrollar las proteínas “spike” (o de punta) del coronavirus, que se pegan al exterior de cada partícula de SARS-CoV-2 y permiten que el virus entre en las células humanas.

Así, los investigadores aislaron las instrucciones del ARNm del SARS-CoV-2 para producir sus proteínas de punta y rodearon ese ARNm en una pequeña burbuja de grasa (hecha de nanopartículas de lípidos) para protegerla y evitar que se desintegre dentro del cuerpo. Al ingresar, se adhieren a las células humanas y liberan sus “instrucciones” para crear proteínas de coronavirus.

Entonces, es ahí cuando la célula humana fabrica las mismas proteínas que normalmente se encuentran en la superficie del virus, imitando efectivamente cómo se ve el SARS-CoV-2 en el exterior. El sistema inmunológico los reconoce como un invasor y crea sus anticuerpos.

¿Es segura?

En los ensayos de Pfizer, que incluyeron a más de 44 mil personas, no se informaron problemas de seguridad. Sólo se reportaron efectos secundarios de leves a moderados que incluyen hinchazón y malestar alrededor del lugar de la inyección, fatiga, dolor parecido a la gripe y fiebre leve.

Todos esos síntomas se resuelven dentro de las 24 a 72 horas posteriores a la administración de la vacuna, y se trata de una respuesta biológica común a estos medicamentos. De hecho, estos síntomas se relacionan con una respuesta inmune, así que implica que si padecemos de ellos, la vacuna está haciendo su trabajo.

Personas menores de 55 años pueden tener más probabilidades de experimentar efectos secundarios; y serán más frecuentes después de la segunda dosis de la vacuna.

¿Y las alergias?

La semana pasada en el Reino Unido se detectaron algunos casos raros en los que una persona inoculada generó una fuerte reacción alérgica a la vacuna. Estos casos ocurrieron en personas que tenían antecedentes de alergias graves, y todos fueron tratados con una dosis adecuada de epinefrina, recuperándose sin problemas.

Hoy, si bien no existe una advertencia formal para personas con alergias graves, lo mejor es acercarse a un médico si existen antecedentes de una reacción alérgica a una vacuna.

Eficaz

La primera dosis de la vacuna comienza a proteger a los pacientes diez días después de la inyección, y la segunda dosis reduce el riesgo de desarrollar Covid-19 en un 95% en comparación con no estar vacunado. Además, la vacuna también parece detener las formas más graves de la enfermedad.

¿Cuánto tiempo dura la inmunización?

La vacuna debe administrarse en dos dosis, con 21 días entre ellas, algo muy importante para obtener el máximo nivel de inmunidad. Aún se desconoce cuánto tiempo durará su protección, aunque en base a pruebas con animales, la inyección crearía una memoria inmunológica a largo plazo en lugar de una respuesta efímera.

Hasta ahora, la vacuna sólo se ha estudiado en personas durante aproximadamente seis meses. Es posible que necesitemos refuerzos si la inmunidad disminuye, pero es imposible determinar hoy con qué frecuencia serán esos refuerzos, si es que son necesarios.

Niños y embarazadas

Otra interrogante tiene que ver con su efectividad en niños, mujeres embarazadas y personas cuyo sistema inmune está deprimido.

Casi siempre, las vacunas se estudian en adultos antes de probarse en niños. La vacuna de Pfizer no fue la excepción, y no incluyeron a niños menores de 16 años. De hecho, su participación en los estudios fue de sólo 163 voluntarios de entre 16 y 17 años. Y de ese pequeño grupo, sólo la mitad recibió la vacuna. Aún no se ha estudiado a nadie menor de 16 años, por lo que podría pasar un tiempo antes de que los niños se vacunen.

En cuanto a las mujeres embarazadas, la farmacéutica las excluyó de sus ensayos, algo frecuente en este tipo de instancias. De acuerdo a las audiencias celebradas la semana pasada en EE.UU. para establecer si la vacuna sería distribuida en el país, los expertos dijeron que no existían pruebas suficientes para determinar los beneficios frente a los riesgos para este grupo de población. Esto podría cambiar a medida que avanzan los estudios.

Cuando nos vacunemos, ¿podré dejar de usar la mascarilla?

Inmediatamente, no. Deben pasar diez días antes que la vacuna desarrolle anticuerpos, y su efectividad completa llega recién después de la segunda dosis.

Es importante considerar que los ensayos de la vacuna de Pfizer midieron su seguridad y eficacia para prevenir los síntomas en las personas. Pero no determinó si las personas inmunizadas aún podían portar el coronavirus sin mostrar síntomas.

Por ello, sólo se sabrá si las personas vacunadas pueden ser transmisores asintomáticos si las tasas de infección siguen siendo altas después que se vacuna a la mayoría de la población. Eso significa que las máscaras y el distanciamiento social seguirán siendo la norma incluso después de que la vacuna haya llegado a millones de personas.