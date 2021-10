Sin ganas: ¿Por qué las mujeres ceden a la hora del sexo?

Sexo sin ganas. Muchas mujeres que no tienen deseos de tener sexo con su pareja terminan cediendo y finalmente, acceden a la solicitud de la pareja.

Según cifras del Centro Miintimidad, el 56,2% de las mujeres ceden a tener encuentros sexuales frente a sus parejas, pese a no tener deseos.

La anterior cifra es bastante preocupante y dramática, pues una parte importante de las mujeres no disfrutan una verdadera plenitud sexual, sólo por complacer a sus parejas, observando a las relaciones íntimas como un momento de cumplir con un deber más, lamentablemente.

Esta cifra la obtuve a partir de una encuesta a 201 mujeres que en promedio tenían 36 años, para evaluar cuántas de ellas tenían “relaciones íntimas por cumplir”. De ellas, el 80% tienen pareja estable y el restante 20%, no.

Detecté que entre las mujeres con pareja estable, 57,7% ha cedido a tener encuentros sexuales por cumplir, y el 65,3% le ha dicho a su pareja qué le pasa en este ámbito. Mientras que las mujeres sin pareja estable, 46,2% de ellas ceden a tener encuentros sexuales por cumplir.

Pero eso no es todo, también evalué el deseo que presentan frente a los encuentros sexuales. Del grupo de mujeres con pareja estable, 18,9% siempre tiene deseo de tener relaciones, 70,1% a veces y 10,3% nunca. 66,9% piensan que sus parejas tienen más deseo sexual que ellas.

Luego, el promedio de encuentros sexuales es de 5,5 veces por mes, no existiendo diferencia considerable entre los diferentes grupos. 28% está conforme con la frecuencia sexual, 26.2% quiere tener menos encuentros y 45,8% más.

De las mujeres que ceden en tener encuentros sexuales, 36,7% quiere tener menos, y de las mujeres sin pareja estable y que no ceden a tener encuentros sexuales, el 77% quiere tener más encuentros sexuales. En tanto, de las mujeres que siempre tienen deseo, 57,6% quiere tener más encuentros sexuales.

¿Pero por qué las mujeres ceden a tener sexo? De acuerdo a las respuestas que obtuve, la principal razón está relacionada con el “cumplir” (24,2%), para “evitar peleas” (5,3%) y otras mencionan que ceden “por amor” (3,7%). Además, 49,1% de este grupo se siente mal después de ceder. ¿Y por qué ellas no tienen deseo de relaciones íntimas? 29% por cansancio, 16,3% por no sentir placer y 10% porque su pareja va “directo al grano”.

Las causas más frecuentes por las que las mujeres no tienen deseo de tener encuentros íntimos son por cansancio o porque la pareja va directo a los genitales, sin darse tiempo para un juego previo al coito. Casi 20% de los hombres se enoja cuando ella no quiere tener relaciones sexuales, lo que causa temor, decidiendo ceder para no tener problemas.

Afortunadamente, las mujeres se están atreviendo a decirles a sus parejas lo que les ocurre, pero es muy importante tener una comunicación más abierta en el área de la sexualidad, atreverse a manifestar sus sentimientos, sus preferencias, para no tener que hacerlo por cumplir.

Sería importante que las parejas fueran más empáticas y pudieran explorar y dialogar para lograr encuentros de calidad y no de cantidad. De esta manera, los encuentros íntimos no serán sólo un deber que cumplir, sino que momentos relevantes, de complicidad, comunicación y disfrute mutuo, lo cual enriquecerá la relación de pareja y mejorará la calidad de vida individual en todos los ámbitos.

*Kinesióloga especialista en sexualidad y disfunciones del suelo pelviano. Directora de Centro Miintimidad