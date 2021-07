¿Sirve de algo salir de vacaciones al extranjero y luego aislarse por 10 días? Especialistas creen que podría causar más estrés e irritabilidad

Este lunes 26 de julio comienza a regir el “Plan Fronteras Protegidas”, una medida anunciada por el Gobierno y el Ministerio de Salud y que incluye la apertura de fronteras a nivel nacional.

Ante el anuncio, esperado con ansias por muchos chilenos, surge la inmediata posibilidad de poder viajar al extranjero. Por ejemplo, de vacaciones. Pero con una condición: una vez que la persona o grupo familiar vuelva al país, debe cumplir con una cuarentena de 10 días, tiempo en el que deberán estar en completo aistlamiento y sin poder salir de sucasa o del hotel sanitario (en el que además deberá pagar su estadía).

Entonces. ¿tiene sentido salir de vacaciones para luego tener que estar aislado? ¿Se pierde el anhelado descanso “mental” conseguido durante las vacaciones si después hay que hacer cuarentena? ¿Hay riesgos sicológicos al pasar drásticamente de un estado a otro?

Karla Donoso, psicóloga de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señala que el cómo nos afecten los 10 días de cuarentena post viaje, “dependerá del balance decisional que podamos realizar. Si consideramos que el salir fuera del país va a generar un impacto tan importante en nuestro bienestar como para que esos 10 días sean una consecuencia tolerable, evidentemente no nos afectarán en demasía considerando que el beneficio fue mayor, sumado a que ya hemos tenido la experiencia de encierro y es un tiempo determinado”.

Sin embargo, “si este análisis no se hace previamente, el pasar a una dinámica nuevamente de encierro podría generar un mayor estrés, ya que durante el viaje se vive la libertad y el descanso mental que emerge del poder realizar un sinfín de actividades sin que exista algo externo que te controle, por lo que los 10 días posteriores podrían sentirse a nivel emocional con más niveles de angustia debido a ello”, añade Donoso.

El “Plan Fronteras Protegidas” establece que si una persona viaja al extranjero, al momento de volver al país, debe cumplir con un aislamiento de 10 días. Imagen: Dedvi Missene

Fernando Marchant, psicólogo de Vidaintegra, establece que salir de vacaciones evidentemente tiene ventajas, “el sistema nervioso y mental entra en una condición muy abierta, de descanso y reposo absoluto que beneficia al sistema mental nervioso y conductual. No obstante, tras ese período, volver a un estado de encierro y aislamiento, no es adecuado, ya que es muy inmediato”.

El sistema nervioso de las personas está adecuado a que después de un descanso, “el retorno sea de manera normal, como se hacía siempre, y no en un estado de encierro o de aislamiento como se pretende ahora. Eso generaría irritabilidad, descontento y mucha más tensión de lo ganado”, indica Marchant.

Marchant añade que los ciclos de reposo y de incorporarse nuevamente a la acción, “deben ser graduales entre ambos estados, no pasar de un estado de reposo a un estado de aislamiento por 10 días, eso es antinatural, es alterar el proceso biológico y psicológico de un ser humano”.

Donoso insiste. “En el fondo el cómo nos afecten emocionalmente estos 10 días posteriores de encierro dependerá mucho de la persona, por lo que no siempre se perderá el descanso mental que se consiguió durante las vacaciones, es por ello que es muy importante pensar antes de poder realizar el viaje si estamos dispuestos a poder tolerar la consecuencia de esta salida, de esa forma evitamos que nuestros niveles de ansiedad y angustia se disparen de manera excesiva”.

Viajes, ofertas y descontento del gremio

Una vez realizado el anuncio de la apertura de fronteras, las aerolíneas y agencias de viaje comenzaron a “frotarse las manos”. De inmediato aparecieron grandes ofertas y descuentos. El caribe, Estados Unidos y Europa están dentro de los destinos más cotizados.

Jaime Fernández, gerente de ventas de Sky Airline, señala que se han preparado para la reapertura segura de destinos internacionales, “para aquellos pasajeros que cumplan con los criterios sanitarios respectivos y quieran volver a viajar después de tanto tiempo”.

A partir de agosto desplegaremos nuestro itinerario internacional, “aumentando nuestras frecuencias para viajar a Lima, Rio de Janeiro y Sao Paulo. Así mismo, esperamos poder volar a Argentina, apenas abran sus fronteras, con dos frecuencias semanales en un principio”, añade Fernández.

Según estadísticas del sitio Tiendeo.cl, en los últimos días la categoría reserva de viajes ha registrado un incremento de 76% con respecto al verano. Por su parte, la categoría vuelos han crecido en un 150%. Cifras que se suman a las proyecciones de la Secretaría de Turismo, que estima que los chilenos harán más de 70 mil viajes durante estas vacaciones de invierno.

En Cocha, ofrecen vuelos a Cancún, Miami y Los Ángeles con 40% de descuento. En el caso del primer destino, el pasaje ida y vuelta tiene un valor de $320.968. El segundo destino puede adquirirse por $359.575. Mientras que a Los Ángeles $355.790, equivalente a US$470.

El caribe es uno de los destinos más cotizados por los chilenos.

Brasil y Colombia también aparecen en el radar de los chilenos. Río de Janeiro presenta un 24% de descuento en Cocha. $177.138 cuesta un pasaje ida y vuelta. Cartagena de Indias un 23%. Un boleto ida y vuelta tiene un valor de $299.772.

Para los meses de septiembre en adelante, “esperamos poder aumentar las frecuencias semanales y volar a Cancún, y posteriormente, más hacia el cuarto trimestre, a Florianópolis y a Bogotá. En esa línea, la próxima semana lanzaremos una campaña comercial “Especial Internacional” con atractivos descuentos de hasta un 20% para viajar a nuestros destinos internacionales a partir del 16 agosto”, explica Fernández.

En Despegar.cl ofrecen paquetes turísticos a Cancún por 10 días con 34% de descuento. Vuelo y hotel por $1.013.125.

Para Europa, España ofrece dos destinos con descuento: Madrid y Barcelona. El primero un 37%, totalizando $463.284 el pasaje ida y vuelta. Mientra que a Barcelona, Cocha ofrece un 19%. El pasaje cuesta $464.798.

A pesar de la apertura de fronteras, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), aún no está completamente conforme. A través de un comunicado manifestó su descontento con las medidas. “Reconocemos que las medidas anunciadas por el Gobierno son un paso hacia devolver el derecho de circulación libre a las personas. Sin embargo, nos preocupa que todavía exista letra chica, con iniciativas que son únicas en el mundo y que no están basadas en experiencia internacional”.

Solicitan revisar, entre otros, los siguientes puntos. “Los menores de edad sin pase de movilidad no pueden salir del país, prohibiendo viajes familiares, dado que la mayoría de los niños no tienen acceso a la vacuna, chilenos y residentes que no tengan domicilio dentro de un rango de distancia de cinco horas de Santiago (vía transporte privado) no pueden tomar vuelos a regiones y son obligados permanecer diez días en residencia sanitaria, cubriendo todos sus costos, discriminando a las regiones del país más alejadas de Santiago. Asimismo, estos pasajeros deberán costearse el doble de tiempo en residencias sanitarias que antes, aumentando de cinco a diez días la obligación. Los chilenos o residentes que han sido vacunados en el extranjero no cuentan con los mismos derechos que aquellos que lo han hecho en Chile”, establece el documento.