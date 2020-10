“Yo era uno que pensaba que el Covid no existe”: influencer fitness que creyó que enfermedad no existía, murió a causa del virus a los 33 años

A través de las redes sociales Dmitriy Stuzhuk, promovía el fisicoculturismo. El joven ucraniano de 33 años, publicaba a sus 1,1 millones de seguidores sobre cómo los suplementos dietéticos eran importantes para los atletas y aficionados, así como para las personas activas en la vida cotidiana. También resaltaba que con los suplementos adecuados no solo el entrenamiento era más efectivo, sino que, además, permitían mantener una buena inmunidad.

El 16 de octubre Stuzhuk publicó en su cuenta en Instagram un revelador mensaje. Reconoció a sus 1,1 millones de seguidores: “Yo era uno que pensaba que Covid no existe ... hasta que me enfermé”.

Contrajo el virus durante un viaje a Turquía y fue trasladado a un hospital al regresar a Ucrania. “Como todos saben por las historias, tengo el coronavirus”, admitió Stuzhuk.

Luego de varios días se sintió con energía para publicar y señaló que quería compartir cómo se enfermó. Buscaba advertir a todos de manera convincente: “también pensé que no hay Covid, y todo es relativo. Hasta que me enfermé. Covid-19 ¡LA ENFERMEDAD NO ES EFÍMERA!”.

En su viaje a Turquía se sintió mal, relató. “Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y tenía problemas para respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago”, señaló en su Instagram.

Al día siguiente comenzó a toser. Pero no tenía temperatura. “Tampoco había síntomas especiales de la enfermedad, así que pensé que podrían ser las consecuencias después de los deportes, el cambio climático y la nutrición, bueno, además de dormir con aire acondicionado”, agregó.

Sin embargo, después de regresar de Turquía, fue al doctor. “Por si acaso decidí hacerme una prueba de Covid. Resultó ser positivo”.

Comentó en su cuenta de Instagram que insistió en ser hospitalizado y reconoció su asombro al ver los pasillos y reciento repleto de personas: “¡No hay comida, ni papel, ni cubiertos tampoco! Nadie me advirtió sobre eso”.

Complicaciones cardiácas

El tratamiento de Stuzhuk luego continuó en casa. Fue dado de alta del hospital después de ocho días.

Sin embargo, el virus provocó complicaciones cardíacas. Stuzhuk tuvo que ser trasladado de urgencia nuevamente al hospital.

Su ex esposa Sofía Stuzhuk, indicó al medio Sky News que estaba en “estado grave” e inconsciente. Posteriormente ella informó a través de su cuenta en Instagram que “su estado es extremadamente grave. Nadie puede hacer nada con esto”.

Stuzhuk finalmente falleció el 16 de octubre. Así lo informó ayer su exesposa en su perfil de Instagram: “Dima ya no está con nosotros. Su corazón no podía soportar”. Stuzhuk era padre de tres hijos, el menor de solo nueve meses.

Si bien los pulmones son los órganos que más se afectan por Covid-19, diversos estudios a la fecha resaltan que también tiene graves consecuencias en el corazón. Se han detectado hallazgos anormales en las imágenes del corazón en pacientes con Covid-19 recientemente recuperados e infecciones cardíacas en aquellos que han muerto a causa de sus infección.

El compromiso cardíaco se produce independientemente de la gravedad de la infección. La evidencia sugiere que el Covid-19 tiene un impacto significativo en el sistema cardiovascular, detalló un estudio publicado en julio realizado por patólogos del Centro Médico Universitario de Hamburgo Eppendorf, en Alemania. “Se ha informado de miocarditis fulminante manifiesta en pacientes aislados con infección por SARS-CoV-2”, escribieron los autores.

En Ucrania, a la fecha, sobre 300 mil personas han contraido la enfermedad y cerca de 6 mil personas han fallecido a causa de Covid-19.

En ese país las autoridades dispusieron un cierre nacional del 12 de marzo al 21 de mayo de 2020. Luego Ucrania fue puesta bajo la llamada ‘cuarentena adaptativa’ impuesta por el gobierno nacional, que implica que se levantan las medidas más restrictivas, excepto en las áreas con altas tasas de infección. Además, han asignado niveles de riesgo rojo, naranja, amarillo y verde a nivel regional según las cifras de contagio.