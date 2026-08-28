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    Financiamiento, redes y formación: las claves para acelerar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres

    Iniciativa Mujeres, programa global de Scotiabank, junto con Fundadoras, sellaron una alianza para impulsar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres en Chile. En el lanzamiento, referentes del ecosistema empresarial conversaron sobre las oportunidades y condiciones que aceleran ese crecimiento.

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    El conversatorio "El futuro de las empresarias chilenas: cómo acelerar el crecimiento de empresas lideradas por mujeres", estuvo integrado por Fernanda Vicente, directora de Scotiabank Chile; Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras, Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo y Macarena Ramos, CEO de Atesórame, en una conversación moderada por Manuel Fernández.

    En Chile, cerca de 95 mil empresas están lideradas por una mujer, un 23% del total, según el último Estudio de Economía y Género del Ministerio de Economía. Detrás de cada una hay una oportunidad de crecimiento para el país. Cómo potenciar ese impulso fue el eje de la conversación que reunió a más de 150 personas, entre clientas, partners y ejecutivos, en el lanzamiento de la nueva alianza entre Scotiabank y Fundadoras, escuela de negocios y comunidad enfocada en potenciar el crecimiento de mujeres empresarias y líderes a través de formación, networking y comunidad.

    Ese acompañamiento es, precisamente, lo que Scotiabank busca impulsar. “El desafío es cambiar de escala, llegar a más mujeres y hacerlo no solo con financiamiento, sino también generando redes, comunidad y acompañamiento”, destacó Valeska Barrera, directora de Segmentos PYME y Personas de Scotiabank Chile.

    Esa convicción el banco ha impulsado en Chile su programa Iniciativa Mujeres, una iniciativa global creada en 2018 en Canadá para potenciar el liderazgo femenino en los negocios. “Iniciativa Mujeres refleja ese compromiso, y con Fundadoras damos un paso más para llegar a más empresarias a lo largo del país”, señaló Susan Salas, VP de Wholesale Risk y sponsor del programa en Scotiabank Chile.

    El programa opera en el país desde 2022 con foco en las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas, y a la fecha ha acompañado a más de 3.500 dueñas de empresa y entregado más de US$500 millones en financiamiento a compañías lideradas por mujeres. La alianza con Fundadoras amplía ese alcance, llega a regiones y suma nuevas capacidades de formación y networking.

    “Esta es una oportunidad única de asociarnos a una comunidad de mujeres que se apoyan y se acompañan en el camino de hacer crecer sus empresas, de la mano de una institución financiera, algo inédito en Chile”, señaló Fernanda Vicente, directora de Scotiabank Chile, quien también participó del panel de conversación de la jornada.

    El valor de crecer con acompañamiento

    La jornada contempló el conversatorio “El futuro de las empresarias chilenas: cómo acelerar el crecimiento de empresas lideradas por mujeres”, que reunió a destacadas voces del ecosistema empresarial, la innovación y el financiamiento. El panel estuvo integrado por Fernanda Vicente, directora de Scotiabank Chile; Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras, Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo y Macarena Ramos, CEO de Atesórame, en una conversación moderada por Manuel Fernández.

    El encuentro relevó el dinamismo de las empresas lideradas por mujeres y el valor de fortalecer las condiciones que impulsan su próximo paso, como el acceso a financiamiento, las redes de contacto, la formación y nuevas oportunidades de negocio. Un consenso transversal de la jornada fue que el mayor impacto se logra cuando el financiamiento se combina con acompañamiento y comunidad.

    El lanzamiento de la nueva alianza entre Scotiabank y Fundadoras, escuela de negocios y comunidad enfocada en potenciar el crecimiento de mujeres empresarias y líderes a través de formación, networking y comunidad.

    Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras, enfatizó que contar con estructura interna y una gestión profesionalizada son palancas clave que se fortalecen con acompañamiento y comunidad. “Hemos logrado equiparar la cancha en la creación de empresas, y ahora tenemos una oportunidad enorme en el crecimiento, en acompañar a más empresarias para que den el salto y escalen sus negocios”, comentó.

    Por su parte, Macarena Ramos, CEO de Atesórame, comentó desde su propia experiencia de crecimiento y relevó que “para crecer hay que tomar acción sin esperar a tener todo resuelto, porque muchas veces las cosas se van ordenando en el camino”. Así, invitó a avanzar con decisión en cada etapa del negocio.

    El acompañamiento entre pares fue destacado como un factor decisivo. Instancias como los Mastermind de Fundadoras, espacios de inteligencia colectiva donde las empresarias comparten aprendizajes y reciben retroalimentación directa, fueron señaladas como herramientas clave para tomar mejores decisiones. “Son otras empresarias las que muchas veces mejor pueden ayudarte a resolver los desafíos reales del negocio”, destacó Gallardo, sobre el valor de estos espacios colaborativos.

    También se abordó el valor de combinar motivación y planificación. “La determinación es fundamental, y se potencia cuando va acompañada de estrategia, estructura y objetivos claros. Al final, dato mata relato”, resumió Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo, destacando el valor de una gestión cada vez más profesionalizada.

    Un motor para el país

    El crecimiento de las empresas lideradas por mujeres se planteó también como una oportunidad de desarrollo económico. Las pymes son el motor de la economía chilena, representan cerca del 98% del tejido empresarial y generan cerca de la mitad del empleo nacional, por lo que impulsar a las mujeres que las lideran tiene un impacto directo en el país.

    Con esta alianza, Scotiabank reafirma su compromiso de seguir ampliando el alcance de Iniciativa Mujeres, llegando a más empresarias a lo largo de Chile y sumando aliados que fortalezcan el ecosistema. Un paso más en la convicción del banco de acompañar a las mujeres que lideran negocios para que crezcan, escalen y proyecten todo su potencial.

    Más sobre:RedActivaScotiabankMujeres LíderesFundadorasCorfoScotiabank Chile

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