A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming
Este jueves es el próximo desafío para la Roja en el marco de las Eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026.
Este jueves llega el siguiente compromiso deportivo de la Roja, donde Chile vuelve a salir a la cancha para enfrentarse a Brasil, en el marco de las Eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026.
Pese a que la Selección Chilena no cuenta con opciones de acceder a la cita global, el partido permitirá la acción de la renovada nómina presentada por Nicolás Córdova, con miras a la siguiente Copa del Mundo.
Cuándo juega Chile contra Brasil
El partido de Chile contra Brasil por las Eliminatorias es este jueves, 4 de septiembre, a las 20:30 horas de nuestro país.
La Selección Chile visita a la Verdeamarela en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Dónde ver a Chile vs. Brasil
El partido de Chile contra Brasil se transmite exclusivamente en el canal Mega, donde habrá cobertura especial desde las 19:10 horas.
Para ver el cruce de la Roja por streaming también se confirmó su emisión en la señal digital Mega 2 y la aplicación Mega GO.
