A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves llega el siguiente compromiso deportivo de la Roja, donde Chile vuelve a salir a la cancha para enfrentarse a Brasil, en el marco de las Eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026.

Pese a que la Selección Chilena no cuenta con opciones de acceder a la cita global, el partido permitirá la acción de la renovada nómina presentada por Nicolás Córdova, con miras a la siguiente Copa del Mundo.

Cuándo juega Chile contra Brasil

El partido de Chile contra Brasil por las Eliminatorias es este jueves, 4 de septiembre, a las 20:30 horas de nuestro país.

La Selección Chile visita a la Verdeamarela en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Dónde ver a Chile vs. Brasil

El partido de Chile contra Brasil se transmite exclusivamente en el canal Mega , donde habrá cobertura especial desde las 19:10 horas.

Para ver el cruce de la Roja por streaming también se confirmó su emisión en la señal digital Mega 2 y la aplicación Mega GO.