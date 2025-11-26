A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Inter por la Champions League. Foto referencial

Atlétido de Madrid recibe al Inter de Milán en el marco de la quinta fecha de la Champions League.

Los españoles llegan a la jornada tras vencer por 3-1 a Union Saint-Gilloise.

Por su parte, el cuadro italiano también viene de ganar por 2-1 a Kairat Almaty y se encuentra en el tercer puesto de la tabla, superado por Bayern y Arsenal.

Cuándo juega Atlético vs. Inter

El partido de Atlético de Madrid contra Inter es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce los españoles reciben a su rival en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver a Atlético vs. Inter

El partido de Atlético de Madrid contra Inter se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.