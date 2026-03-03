A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo

Arranca la acción en la Copa Sudamericana y los equipos chilenos salen a la cancha como rivales, donde uno de los primeros partidos enfrenta a Cobresal y Audax Italiano.

Los clubes se miden en el marco de la etapa inicial de la competencia, en la búsqueda de un lugar para la fase de grupos.

Cuándo juega Cobresal vs. Audax Italiano

El partido de Cobresal contra Audax Italiano es este martes, 3 de marzo, a las 21:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Zorros del Desierto de Calama para este compromiso.

Dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano

El partido de Cobresal contra Audax Italiano se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Copa Sudamericana se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.