A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes se da cierre a la Fecha 25 de la Liga de Primera con el partido de Colo Colo contra Deportes Limache.

En el contexto del campeonato chileno, los albos vienen de caer por 0-1 ante Coquimbo Unido, por lo que buscan un triunfo para sumar puntos y subir desde el puesto 8 de la tabla.

Por su parte, Limache viene de alzarse por 2-0 contra Cobresal en la jornada anterior.

Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache es este lunes, 27 de octubre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso de la Liga de Primera los equipos se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache

El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.