A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming
Los clubes se miden por la Fecha 25 de la Liga de Primera.
Este lunes se da cierre a la Fecha 25 de la Liga de Primera con el partido de Colo Colo contra Deportes Limache.
En el contexto del campeonato chileno, los albos vienen de caer por 0-1 ante Coquimbo Unido, por lo que buscan un triunfo para sumar puntos y subir desde el puesto 8 de la tabla.
Por su parte, Limache viene de alzarse por 2-0 contra Cobresal en la jornada anterior.
Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache
El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache es este lunes, 27 de octubre, a las 18:00 horas.
Para este compromiso de la Liga de Primera los equipos se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache
El partido de Colo Colo vs. Deportes Limache se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce se encuentra en el apartado deportivo de la plataforma HBO Max.
