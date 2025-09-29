A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo www.ussoccer.com

Este lunes terminan los partidos iniciales para las selecciones que participan en el Mundial Sub 20 de Chile, donde Estados Unidos se enfrenta a la selección debutante de Nueva Caledonia.

Los equipos pertenecientes al Grupo E juegan su duelo tras el cruce programado de Francia contra Sudáfrica, los que completan el conjunto.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Nueva Caledonia

El partido de Estados Unidos contra Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 es este lunes, 29 de septiembre, a las 20:00 horas.

Las selecciones viajan a Rancagua y se miden en el Estadio El Teniente.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia

El partido de Estados Unidos vs. Nueva Caledonia se transmite de forma exclusiva en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del Mundial Sub 20 también se encuentra en la plataforma de pago DGO.