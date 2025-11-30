A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 14 de LaLiga de España.
Este domingo Real Madrid visita a Girona en el marco de la Fecha 14 de LaLiga de España.
Los locales llegan a la jornada tras un empate a 1 con Betis en el contexto local, mientras que los merengues también igualaron a 2 con Elche y se mantienen liderando la tabla.
Cuándo juega Girona vs. Real Madrid
El partido de Girona contra Real Madrid es este domingo, 30 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal de Montilivi de España.
Dónde ver a Girona vs. Real Madrid
El partido de Girona contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
