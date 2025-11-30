A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este domingo Real Madrid visita a Girona en el marco de la Fecha 14 de LaLiga de España.

Los locales llegan a la jornada tras un empate a 1 con Betis en el contexto local, mientras que los merengues también igualaron a 2 con Elche y se mantienen liderando la tabla.

Cuándo juega Girona vs. Real Madrid

El partido de Girona contra Real Madrid es este domingo, 30 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de Montilivi de España.

Dónde ver a Girona vs. Real Madrid

El partido de Girona contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.