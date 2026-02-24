A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League. Foto de archivo Instagram @inter

Este martes se retoma la Champions League y el Inter de Milán sale a la cancha al borde de la eliminación, por lo que va por la opción de remontar ante Bodo/Glimt.

Los clubes se miden por el duelo de vuelta de playoffs, al que los noruegos llegan con ventaja tras liderar el resultado global por 3-1.

Dónde ver a Inter vs. Bodo/Glimt

El partido de Inter de Milán contra Bodo/Glimt es este martes, 24 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los italianos reciben a su rival en el Estadio de San Siro.

