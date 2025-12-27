A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

Este sábado Liverpool recibe a Wolverhampton Wanderers en el marco de la Fecha 18 de la Premier League.

Los Reds llegan a la jornada tras alzarse por 2-1 contra Tottenham, mientras que Wolves cayeron anteriormente por 0-2 contra Brentford.

Cuándo juega Liverpool vs. Wolves

El partido de Liverpool contra Wolves es este sábado, 27 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Wolves

El partido de Liverpool contra Wolves se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.