    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Los clubes se miden en Anfield este fin de semana por la Fecha 18 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto

    Este sábado Liverpool recibe a Wolverhampton Wanderers en el marco de la Fecha 18 de la Premier League.

    Los Reds llegan a la jornada tras alzarse por 2-1 contra Tottenham, mientras que Wolves cayeron anteriormente por 0-2 contra Brentford.

    Cuándo juega Liverpool vs. Wolves

    El partido de Liverpool contra Wolves es este sábado, 27 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

    Dónde ver a Liverpool vs. Wolves

    El partido de Liverpool contra Wolves se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

