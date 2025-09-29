A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Comienza la semana y también la participación de Noruega y Nigeria por el Mundial Sub 20 de Chile, donde ambas selecciones se enfrentan este lunes.

Los equipos son parte del Grupo F, que también cuenta con la participación de Colombia y Arabia Saudita.

Cuándo juega Noruega vs. Nigeria

El partido de Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 es este lunes, 29 de septiembre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Noruega vs. Nigeria

El partido de Noruega vs. Nigeria tiene transmisión exclusiva en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del Mundial Sub 20 también se encuentra en la plataforma de pago DGO.