A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming. Foto referencial Instagram

Este sábado continúan los cruces de la Premier League luego del Boxing Day, donde el primer partido del día enfrenta a Nottingham Forest con el Manchester City.

Los locales vienen de caer por 0-1 ante Fulham en la jornada anterior, mientras que los Sky Blues celebraron un 3-0 contra West Ham y actualmente ocupan el segundo lugar de la tabla, liderada por Arsenal.

Cuándo juega Nottingham Forest vs. Manchester City

El partido de Nottingham Forest contra el Manchester City es este sábado, 27 de diciembre, a las 9:30 horas de Chile.

Los Ciudadanos visitan el estadio City Ground de Inglaterra para cumplir con este compromiso.

Dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City

El partido de Nottingham Forest contra Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.