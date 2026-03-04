SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Este miércoles se define la segunda semifinal del campeonato español.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey. Foto referencial de archivo Instagram @athleticclub Servicios / La Tercera

    Este miércoles continúan los cruces decisivos para el fútbol español en el marco de la Copa del Rey, donde llega el turno del partido entre la Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

    Los clubes se miden en la segunda semifinal de vuelta del campeonato, donde los locales se presentan con ventaja tras el 1-0 obtenido en el resultado global.

    El ganador se enfrentará contra Atlético de Madrid, que se instaló en la final tras imponerse ante Barcelona en la primera semifinal.

    Cuándo juega Real Sociedad vs. Athletic

    El partido de Real Sociedad contra Athletic es este miércoles, 4 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio de Anoeta de San Sebastián, España, para este compromiso.

    Dónde ver a Real Sociedad vs Athletic

    El partido de Real Sociedad contra Athletic de Bilbao se transmite en vivo en la plataforma Mega Go, dentro del Plan Full que tiene un valor de $3.490.

    Más sobre:FútbolCopa del ReyReal SociedadAthleticAthletic BilbaoReal Sociedad - AthleticDónde verHorarioSemifinalVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

