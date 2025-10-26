A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega una nueva versión del clásico universitario con el partido en el que Universidad Católica recibe a Universidad de Chile.

Los clubes se miden por la Fecha 25 de la Liga de Primera, a la que los cruzados llegan tras un 3-0 contra Everton, mientras que el cuadro laico viene de ganar por 2-1 a Palestino.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Universidad de Chile

El partido de Universidad Católica vs. Universidad de Chile es este domingo, 26 de octubre, a las 12:30 horas.

Para el clásico universitario los equipos se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile

El partido de la UC vs. la U se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.