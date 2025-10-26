A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming
El clásico universitario enfrenta a los clubes por la Fecha 25 de la Liga de Primera.
Este fin de semana llega una nueva versión del clásico universitario con el partido en el que Universidad Católica recibe a Universidad de Chile.
Los clubes se miden por la Fecha 25 de la Liga de Primera, a la que los cruzados llegan tras un 3-0 contra Everton, mientras que el cuadro laico viene de ganar por 2-1 a Palestino.
Cuándo juega Universidad Católica vs. Universidad de Chile
El partido de Universidad Católica vs. Universidad de Chile es este domingo, 26 de octubre, a las 12:30 horas.
Para el clásico universitario los equipos se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile
El partido de la UC vs. la U se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.