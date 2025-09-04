A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias
El partido se juega durante este jueves en el marco de las Clasificatorias al Mundial de Fútbol 2026.
Este jueves Uruguay recibe a Perú en el marco de las Eliminatorias para el próximo Mundial de Fútbol 2026.
La Celeste busca cerrar su clasificación a la cita global en esta Fecha 17, mientras que la Bicolor aspira a una victoria para tener posibilidades de acceder al repechaje.
Cuándo juega Uruguay vs. Perú
El partido de Uruguay vs. Perú es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Centenario de Montevideo.
Dónde ver a Uruguay vs. Perú
El partido de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias se transmite en la plataforma Disney+ y también en la aplicación MiCHV, disponible para dispositivos iOS y Android.
