A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias. Foto referencial de archivo

Este jueves se desarrolla la Fecha 17 de las Eliminatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Colombia recibe a Bolivia.

La selección cafetera necesita una victoria para asegurar su participación en la cita global, mientras que los visitantes se juegan la opción de acceder al repechaje.

Cuándo juega Colombia vs. Bolivia

El partido de Colombia vs. Bolivia es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Dónde ver a Colombia vs. Bolivia