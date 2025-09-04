A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias
Las selecciones se miden este jueves por la Fecha 17 de los partidos clasificatorios al Mundial 2026.
Este jueves se desarrolla la Fecha 17 de las Eliminatorias al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Colombia recibe a Bolivia.
La selección cafetera necesita una victoria para asegurar su participación en la cita global, mientras que los visitantes se juegan la opción de acceder al repechaje.
Cuándo juega Colombia vs. Bolivia
El partido de Colombia vs. Bolivia es este jueves, 4 de septiembre, a las 19:30 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Dónde ver a Colombia vs. Bolivia
El partido de Colombia vs. Bolivia se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.