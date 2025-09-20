Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo. Foto referencial de archivo

Llega el fin de semana, y si bien continúan las celebraciones de Fiestas Patrias, terminan los días feriados, por lo que se retoma la actividad habitual del comercio.

Cabe recordar que las jornadas irrenunciables correspondieron al jueves 18 y viernes 19 de septiembre, marcadas en el calendario por la Independencia y las Glorias del Ejército, respectivamente.

Comercio el 20 y 21 de septiembre

Las actividades del comercio se pueden desarrollar de forma habitual durante este sábado 20 y domingo 21 de septiembre , días que no corresponden a feriados.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que el descanso terminaba a las 06:00 horas del día 20, por lo que los establecimientos pueden volver a abrir sus puertas al público tras haber cerrado el pasado miércoles.

Lo anterior corresponde a locales como supermercados, malls y grandes tiendas, que atienden este fin de semana en sus horarios normales, a excepción que algún establecimiento informe sobre algún cambio.