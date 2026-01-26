Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios. Foto referencial de archivo

Recientemente se detallaron medidas dirigidas a damnificados por los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío, donde una de ellas se traduce en una entrega económica llamada Bolsillo Electrónico de Emergencia.

La iniciativa es parte de las llamadas Ayudas Tempranas anunciadas desde el gobierno, que se encuentran dirigidas a las familias afectadas por la tragedia.

Dicho aporte se suma a otros programas informados en los últimos días en materia de apoyo estatal, como la entrega del Bono de Recuperación y los aportes gestionados por Junaeb.

Bolsillo Electrónico de Emergencia

El Bolsillo Electrónico de Emergencia se traduce en un aporte de 50 UF, es decir, un aproximado de $1.900.000 que se entregará en un único pago a familias damnificadas.

Dicho aporte llegará a familias con afectación leve o media de su vivienda y se encontrará dirigido a la compra de materiales para la reparación.

Asi fue informado desde el gobierno, indicando que el monto será depositado en la CuentaRUT de la persona beneficiaria, previa aplicación de la Ficha Básica de Emergencia o Ficha FIBE.