Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto. Foto referencial.

El Subsidio Familiar es uno de los beneficios que cuenta con pagos mensuales, el que se distribuye en su formato tradicional al solicitarlo y también mediante la modalidad automática, cumpliendo con los requisitos.

Ambos programas facilitan actualmente a los grupos un monto de $22.007 por cada carga familiar acreditada y una cifra de $44.014 específicamente si se trata de una persona con discapacidad.

Dicho subsidio, en su forma tradicional, debe ser solicitado en la respectiva municipalidad y requiere que la personas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que no tengan previsión social.

Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores de niños, niñas o adolescentes y personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad de cualquier edad.

De ese beneficio deriva el Subsidio Familiar Automático, el que a diferencia del modo tradicional se facilita sin necesidad de realizar trámites, si el grupo familiar cumple con dos condiciones: pertenecer al 40% de menores ingresos de la población según el RSH y tener a un integrante menor de edad.

Pago del Subsidio Familiar

El pago mensual del Subsidio Familiar se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, ingresando el RUN, donde también se dispone de los datos de otros programas distribuidos por el Instituto de Previsión Social asignados a la persona.

Por su parte, para revisar el depósito correspondiente al Subsidio Familiar Automático se dispone de la página sufautomatico.gob.cl, en la que se requiere ingresar el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte para verificar la información.