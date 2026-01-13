Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben. Foto referencial de archivo

La Beca de Alimentación para la Educación Superior o BAES es uno de los beneficios dirigidos a apoyar la etapa educativa de los alumnos.

El programa es administrado desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y se traduce en una transferencia mensual de dinero que se deposita en una tarjeta electrónica, física o virtual.

En esa línea, se permite el uso de dicho saldo en locales que se encuentren en convenio, exclusivamente para la compra de alimentos.

Este beneficio se asigna a los estudiantes que cuentan con beneficios de arancel entregados por el Ministerio de Educación o con el Crédito con Aval del Estado, que además estén categorizados entre el 1er y 3er quintil de ingreso socioeconómico.

Monto de la BAES 2026

La Beca de Alimentación de la Educación Superior entrega un monto mensual de $48.000 a nivel nacional.

Por su parte, exclusivamente para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el valor asignado aumenta a $50.000.

Cabe recordar que este beneficio se utiliza en comercios asociados a Pluxee en la Región Metropolitana y a Edenred en el norte y sur del país.