SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    La Beca BAES 2026 entrega un saldo mensual a destinar a la compra de comida en establecimientos asociados.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben. Foto referencial de archivo

    La Beca de Alimentación para la Educación Superior o BAES es uno de los beneficios dirigidos a apoyar la etapa educativa de los alumnos.

    El programa es administrado desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y se traduce en una transferencia mensual de dinero que se deposita en una tarjeta electrónica, física o virtual.

    En esa línea, se permite el uso de dicho saldo en locales que se encuentren en convenio, exclusivamente para la compra de alimentos.

    Este beneficio se asigna a los estudiantes que cuentan con beneficios de arancel entregados por el Ministerio de Educación o con el Crédito con Aval del Estado, que además estén categorizados entre el 1er y 3er quintil de ingreso socioeconómico.

    Monto de la BAES 2026

    La Beca de Alimentación de la Educación Superior entrega un monto mensual de $48.000 a nivel nacional.

    Por su parte, exclusivamente para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena el valor asignado aumenta a $50.000.

    Cabe recordar que este beneficio se utiliza en comercios asociados a Pluxee en la Región Metropolitana y a Edenred en el norte y sur del país.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónBeneficiosBecasBAESBAES 2026Beca BAESEducación superiorEnseñanza superiorBeneficios estudiantilesRequisitosMontoSaldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Infundadas y oportunistas”: diputados PS fustigan críticas del FA y el PC al gobierno por Ley Naín-Retamal tras absolución de Claudio Crespo

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Activan alerta roja en Ránquil por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Lo más leído

    1.
    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    2.
    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia
    Chile

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal
    Negocios

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    “La Gobernanza del Crecimiento”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender