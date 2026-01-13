SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Desde Junaeb se habilitó una aplicación web compatible con varias plataformas que permite agilizar este trámite.

    Sandar Estrella Oporto
    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior.

    Uno de los trámites que deben realizar los futuros estudiantes, que ingresan a la educación superior, corresponde a la captura de la fotografía para la Tarjeta Nacional Estudiantil o TNE.

    Se trata de un proceso a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), organismo que anunció su adelanto a través de la campaña llamada “Hazla corta, tómate la foto hoy”, que comenzó a inicios de enero.

    Se informó que la toma de la imagen se puede realizar desde dispositivos electrónicos, medida con la que se busca facilitar la labor a más de 200 mil nuevos alumnos.

    Así lo destacó la directora nacional del organismo, Camila Rubio Araya, quien comentó que “entre otras mejoras de la TNE, hemos diseñado esta aplicación gratuita para que las y los estudiantes puedan adelantar este paso con tranquilidad antes del inicio del año académico. Así, pueden completar este paso sin necesidad de acercarse a nuestros puntos de atención para hacer el trámite. Por eso el llamado es a realizar este paso con tiempo y no dejarlo para último minuto”.

    Cómo tomar la foto de la TNE

    Para realizar la captura de la foto online se debe entrar en este enlace con el RUN y seguir los pasos.

    En primer lugar se requerirán los datos personales y se recibirá un código en el correo electrónico, el que se deberá ingresar en la plataforma para continuar con el registro.

    Posteriormente se solicitará una imagen de la cédula de identidad, para luego continuar con la toma de la foto estilo carnet.

    En tanto, las personas que deseen realizar la gestión de forma presencial pueden acercarse a algunos de los puntos de atención de Junaeb.

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

