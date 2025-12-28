SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Ya se conocen las fechas de ingreso a las aulas, dispuestas desde el Ministerio de Educación para el próximo año.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Ya se encuentra disponible el calendario escolar 2026, que contiene las fechas clave a considerar por parte de estudiantes y apoderados para el próximo año de clases.

    La información fue publicada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y comienza con la fecha del 2 de marzo, donde ingresarán los docentes para la planificación del inicio del año escolar.

    El regreso a clases de los estudiantes será el miércoles 4 de marzo para todos los niveles.

    El resto de plazos del calendario del Mineduc cuenta con diferencias según zona del país, en lo que respecta a las vacaciones de invierno y el término del año. Revisa a continuación el detalle.

    Calendario escolar 2026 por región

    Región de Arica y Parinacota

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Tarapacá

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Antofagasta

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Atacama

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Coquimbo

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Valparaíso

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región Metropolitana

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de O’Higgins

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Maule

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Ñuble

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región del Biobío

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de La Araucanía

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Ríos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Los Lagos

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
    • Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

    Región de Aysén

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

    Región de Magallanes

    • Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
    • Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
    • Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
    • Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
    • Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
    • Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
    Más sobre:EducaciónCalendario 2026Calendario escolarCalendario Escolar 2026Vuelta a clasesRegreso a clasesEstudiantesColegiosMineducMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Inician las elecciones generales en Myanmar

    Logran recuperar mono cai que se había escapado del zoológico de Concepción

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes
    Chile

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Logran recuperar mono cai que se había escapado del zoológico de Concepción

    Balacera en Estación Central deja un muerto y dos heridos

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán
    Negocios

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Un CEO para las relaciones exteriores

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia
    Tendencias

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética
    Mundo

    China alcanza velocidad récord de 800 km/h en prueba de levitación magnética

    Tormentas invernales provocan más de 9.000 vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos

    Inician las elecciones generales en Myanmar

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad