Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes
Ya se conocen las fechas de ingreso a las aulas, dispuestas desde el Ministerio de Educación para el próximo año.
Ya se encuentra disponible el calendario escolar 2026, que contiene las fechas clave a considerar por parte de estudiantes y apoderados para el próximo año de clases.
La información fue publicada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y comienza con la fecha del 2 de marzo, donde ingresarán los docentes para la planificación del inicio del año escolar.
El regreso a clases de los estudiantes será el miércoles 4 de marzo para todos los niveles.
El resto de plazos del calendario del Mineduc cuenta con diferencias según zona del país, en lo que respecta a las vacaciones de invierno y el término del año. Revisa a continuación el detalle.
Calendario escolar 2026 por región
Región de Arica y Parinacota
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Tarapacá
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Antofagasta
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Atacama
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Coquimbo
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Valparaíso
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región Metropolitana
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de O’Higgins
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Maule
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Ñuble
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región del Biobío
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de La Araucanía
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Ríos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Los Lagos
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre
Región de Aysén
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
Región de Magallanes
- Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
- Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre
- Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre
