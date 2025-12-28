Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra disponible el calendario escolar 2026, que contiene las fechas clave a considerar por parte de estudiantes y apoderados para el próximo año de clases.

La información fue publicada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y comienza con la fecha del 2 de marzo, donde ingresarán los docentes para la planificación del inicio del año escolar.

El regreso a clases de los estudiantes será el miércoles 4 de marzo para todos los niveles.

El resto de plazos del calendario del Mineduc cuenta con diferencias según zona del país, en lo que respecta a las vacaciones de invierno y el término del año. Revisa a continuación el detalle.

Calendario escolar 2026 por región

Región de Arica y Parinacota

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Antofagasta

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Los Lagos

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 4 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el viernes 18 de diciembre

Región de Aysén

Ingreso a clases el miércoles 4 de marzo

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Último día de clases con jornada escolar completa el viernes 11 de diciembre

Último día de clases sin jornada escolar completa el martes 23 de diciembre

