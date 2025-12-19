Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo: revisa el recorrido y horario. Foto referencial @cocacola_cl

Este viernes se realiza el último recorrido del año de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar, que cierra las funciones en Coquimbo.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo

La Caravana Navideña Coca Cola llega a Coquimbo este viernes, 19 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.

Según el trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a Canto del Agua.

Se avanza por Av. Costanera, Peñuelas Nte., Regimiento Arica, Miramar, Av. José Joaquín Pérez, La Cantera y Panamericana Norte.

Luego del enlace, la ruta continúa por Los Nogales, Acceso Dario Salas, Dario Salas, Av. Pdte. Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Buen Pastor, Manuel Rodríguez y Guacolda hasta llegar a La Pampilla.

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.