Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca: revisa el recorrido y horario. Foto referencial de Instagram @cocacola_cl

Continúa el viaje de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y este martes llega hasta la comuna de Renca.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Renca

La Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca este martes, 16 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.

Según el trayecto informado por la empresa, el viaje comienza en la Plaza Mayor y finaliza en la Embotelladora Coca Cola, pasando por las siguientes calles:

Av. Domingo Sta. María

José Miguel Balmaceda

Manuel Rodríguez

Arturo Prat

Av. Condell

José Miguel Infante

Av. Vicuña Mackenna

Av. Brasil

El Montijo

Av. Miraflores

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.