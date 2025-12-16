Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca: revisa el recorrido y horario
El Viejito Pascuero y sus ayudantes se presentan en la comuna este martes 16 de diciembre.
Continúa el viaje de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar por la Región Metropolitana y este martes llega hasta la comuna de Renca.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Renca
La Caravana Navideña Coca Cola llega a Renca este martes, 16 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas.
Según el trayecto informado por la empresa, el viaje comienza en la Plaza Mayor y finaliza en la Embotelladora Coca Cola, pasando por las siguientes calles:
- Av. Domingo Sta. María
- José Miguel Balmaceda
- Manuel Rodríguez
- Arturo Prat
- Av. Condell
- José Miguel Infante
- Av. Vicuña Mackenna
- Av. Brasil
- El Montijo
- Av. Miraflores
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesCobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.