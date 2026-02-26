SUSCRÍBETE
    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Los clubes conocerán a sus próximos rivales para la máxima cita europea, que tendrá su final en el mes de mayo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final. Foto referencial: es.uefa.com

    En las próximas horas se realizará el sorteo de los octavos de final de la Champions League, donde los equipos clasificados conocerán a sus rivales para las próximas llaves.

    La etapa llega tras el término de los playoffs el pasado miércoles, donde ocho clubes consiguieron mantenerse en la máxima cita europea, correspondientes al Real Madrid, PSG, Newcastle United, Atlético, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt.

    Dichos equipos se sumarán a aquellos que lograron la clasificación directa en la fase de liga, que son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City.

    Según indica el sitio oficial de la UEFA, el sorteo considera a los cabezas de serie como los primeros clasificados, a los que se sumarán los no cabezas de serie, es decir, los ganadores en playoffs eliminatorios.

    Así, cada equipo tendrá su hoja de ruta de cara a los próximos desafíos a afrontar durante las siguientes semanas, donde los octavos se desarrollarán en marzo y los cuartos de final tendrán lugar en abril.

    Entre finales del mismo mes e inicios de mayo se continuará con las semifinales, hasta alcanzar la final que está programada para el 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

    Cuándo es el sorteo de la Champions League

    El sorteo de la Champions League es este viernes, 27 de febrero, a partir de las 8:00 horas de Chile.

    Los cruces se darán a conocer desde la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.

    El evento se podrá ver en vivo en streaming, a través del sitio uefa.com.

