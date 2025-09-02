SUSCRÍBETE
Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

El calendario de pagos considera un aumento escalonado del monto a recibir por parte de los beneficiarios, según grupos de edad.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Comienza aumento gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre.

Este martes, 2 de septiembre, comenzó la primera etapa del aumento gradual de la cifra que entrega la Pensión Garantizada Universal (PGU) para una parte de sus beneficiarios.

La medida se enmarca en la Reforma de Pensiones y considera un nuevo monto de $250.000 para personas de 82 años o más que cuenten con la PGU, un alza que se registra a partir de los $224.000 determinados como máximo para el programa tras el anterior reajuste.

De acuerdo a los plazos establecidos para la aplicación del incremento de este aporte, el calendario continuará en septiembre de 2026 para mayores de 75 años y durante el mismo mes de 2027 para personas desde 65 años, momento en que se alcanzará a la totalidad de beneficiarios.

Para conocer cuándo corresponde recibir el aumento de la PGU se dispone de la plataforma de consulta, en la que se debe ingresar el RUN y la fecha de nacimiento.

A dicho anuncio también se suma que, a partir de ahora, los beneficiarios de leyes reparatorias de 82 años o más podrán acceder a la PGU.

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Cómo solicitar la PGU

La Pensión Garantizada Universal se puede solicitar de forma presencial en sucursales de ChileAtiende, en la web chileatiende.gob.cl o mediante Videoatención con asistencia de un ejecutivo.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

  • Tener 65 años o más.
  • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
  • Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.
  • Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

