Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios? Foto referencial de archivo

El pasado 1 de febrero comenzó el proceso de pago del permiso de circulación para 2026, un trámite dirigido a conductores que permite transitar legalmente en el país.

La gestión se debe realizar mediante una municipalidad y se puede completar en la Dirección de Tránsito respectiva, en puntos de pago habilitados o en línea en el sitio de cada comuna.

El periodo principal se encontrará habilitado hasta el 31 de marzo y aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, pudiendo abonar la primera parte entre febrero y marzo y completar el saldo entre el 1 y el 31 de agosto.

Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.

En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.

Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.

Qué se necesita para pagar el permiso de circulación

Antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes según tipo de vehículo:

Para vehículos usados

Permiso de circulación anterior

Certificado de homologación o revisión técnica vigente

Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

Para vehículos nuevos