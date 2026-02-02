SUSCRÍBETE POR $1100
    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    El trámite se debe realizar en una municipalidad y requiere verificar información como posibles multas sin pagar y el estado de la revisión técnica.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios? Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El pasado 1 de febrero comenzó el proceso de pago del permiso de circulación para 2026, un trámite dirigido a conductores que permite transitar legalmente en el país.

    La gestión se debe realizar mediante una municipalidad y se puede completar en la Dirección de Tránsito respectiva, en puntos de pago habilitados o en línea en el sitio de cada comuna.

    El periodo principal se encontrará habilitado hasta el 31 de marzo y aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

    Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, pudiendo abonar la primera parte entre febrero y marzo y completar el saldo entre el 1 y el 31 de agosto.

    Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.

    En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.

    Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.

    Qué se necesita para pagar el permiso de circulación

    Antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

    Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes según tipo de vehículo:

    Para vehículos usados

    • Permiso de circulación anterior
    • Certificado de homologación o revisión técnica vigente
    • Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación
    • Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

    Para vehículos nuevos

    • Factura de compra
    • Inscripción en el Registro Civil
    • Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación
    • Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?
