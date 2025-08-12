Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios. Foto referencial de archivo

Este martes, 12 de agosto, inició el primer proceso de venta de entradas para la próxima edición de Lollapalooza Chile 2026.

El esperado evento musical se extenderá durante tres jornadas, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, donde esta versión configura un especial hito, con el regreso al tradicional Parque O’Higgins como recinto.

Venta de entradas para Lollapalooza

La venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026 se realiza en la plataforma Ticketmaster.

Los boletos se encuentran en etapa de preventa y se dispone de un descuento del 20% ingresando con la aplicación Cenco Malls o pagando con tarjetas Banco de Chile.

El pase de 3 días va desde los $168.000 en entrada general; $483.000 en formato Lolla Lounge y desde $782.000 en Lolla Platinum.

Por su parte, el pase diario parte en los $135.000 en valor general, mientras que los formatos Lounge y Platinum se revelarán próximamente.