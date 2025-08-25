Comienza la venta de entradas para Rüfüs Du Sol: estos son los precios. Foto: Instagram

Durante este lunes comienza la preventa de entradas para la próxima fecha de Rüfüs Du Sol en Chile, cuya visita se enmarca en la más grande gira por Sudamérica presentada por el trío electrónico.

El concierto será a inicios del próximo año, el 22 de febrero de 2026 , a partir de las 21:00 horas en el Movistar Arena.

Los ganadores de un Grammy se reencontrarán con sus fanáticos tras su actuación como cabeza de cartel de la reciente edición de Lollapalooza.

Venta de entradas para Rüfüs Du Sol

La venta de entradas para la fecha de Rüfüs Du Sol en Chile se realiza mediante el sistema Puntoticket.

El proceso comienza este lunes a las 11:00 horas, mediante la preventa exclusiva Banco Santander y Entel, que ofrece un 20% de descuento.

Posteriormente, la venta general se activará el miércoles 27 de agosto, a las 10:00 horas, según confirmó el sitio.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: