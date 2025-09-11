Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias
Cabe recordar que la fecha cuenta con un fin de semana extra largo que modifica la atención de supermercados, tiendas y otros establecimientos.
Se acercan las Fiestas Patrias que incluyen los dos feriados de septiembre, los que se traducen en modificaciones al funcionamiento habitual del comercio.
Cabe recordar que las celebraciones llegan en una semana que incluye un fin de semana extra largo, ante los dos días marcados en el calendario de este año.
Cómo funcionará el comercio
Son feriados irrenunciables los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Según informó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20.
Durante ese periodo establecimientos como supermercados y centros comerciales deben permanecer cerrados y retomar sus actividades el fin de semana.
Por el contrario, las excepciones consideran a los siguientes lugares que pueden atender al público los días jueves y viernes:
- Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.
- Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.
- Farmacias de urgencia o de turno.
- Estaciones de servicio.
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.
- Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.