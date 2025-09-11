Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados de las Fiestas Patrias. Foto referencial

Se acercan las Fiestas Patrias que incluyen los dos feriados de septiembre, los que se traducen en modificaciones al funcionamiento habitual del comercio.

Cabe recordar que las celebraciones llegan en una semana que incluye un fin de semana extra largo, ante los dos días marcados en el calendario de este año.

Cómo funcionará el comercio

Son feriados irrenunciables los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre , por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Según informó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20.

Durante ese periodo establecimientos como supermercados y centros comerciales deben permanecer cerrados y retomar sus actividades el fin de semana.

Por el contrario, las excepciones consideran a los siguientes lugares que pueden atender al público los días jueves y viernes: