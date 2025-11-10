Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales. Foto referencial de archivo

Se acercan las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso que cuenta con voto obligatorio, por lo que todos los ciudadanos chilenos deberán acudir a las urnas.

El proceso se desarrollará durante este domingo, 16 de noviembre , y solo se permite una ausencia en situaciones determinadas.

Cuáles son los motivos válidos para no ir a votar

Estas son las justificaciones válidas que permiten no acudir a votar durante las elecciones:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Al respecto, encontrarse alejado a 200 km o más del local de votación es el único motivo que requiere realizar un trámite durante la jornada del domingo.

Desde Carabineros de Chile se explicó que, en dicho caso, se necesita acudir a una comisaría de forma presencial para acreditar la situación.

En tanto, una forma de agilizar el trámite es iniciarlo desde Comisaría Virtual, lo que permite recibir un código que se deberá presentar ante el funcionario el 16 de noviembre, junto a la cédula de identidad.

“La justificación es presencial, pero la puedes iniciar de manera online en comsariavirtual.cl. Estás obligado a acudir de forma presencial a un cuartel de Carabineros para finalizar tu trámite”, explicaron desde el organismo.

Por su parte, los ciudadanos chilenos que no se presenten a cumplir con su deber cívico y que no cuenten con un motivo establecido se exponen a recibir una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar.