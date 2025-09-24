Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein
La medida es parte de la Ley de Cumplimiento Tributario que entrará en vigencia próximamente.
Los entusiastas de las compras internacionales deben conocer sobre el próximo pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%, que se comenzará a aplicar a todas las transacciones con destino a territorio nacional.
La medida se enmarca en la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Tributario y afectará a los productos adquiridos de forma online, en plataformas como Shein, Temu o AliExpress.
Cuándo se cobrará IVA en compras internacionales
El cobro del 19% de IVA para las transacciones internacionales comenzará a aplicarse el 25 de octubre de 2025 para todas las compras, junto al gasto de envío.
A lo anterior se suma que si el pedido supera los 500 dólares también se deberá pagar un arancel aduanero del 6%.
Además, se indica que las plataformas de venta se deberán registrar en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, en caso de no estarlo, el paquete adquirido podría quedar retenido en Aduanas la espera del pago.
Hasta ahora, el funcionamiento de las transacciones con destino nacional cuenta con una exención para montos inferiores a 41 dólares, lo que se eliminará en la fecha indicada anteriormente.
El plazo responde al cumplimiento de doce meses desde la publicación de la Ley de Cumplimiento Tributario en el Diario Oficial.
